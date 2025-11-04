Король Чарльз III посвятил Дэвида Бекхэма в рыцари - ВИДЕО

Экс-капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм официально посвящен в рыцари за заслуги перед футболом и британским обществом, сообщает BBC.

Бывший футболист, ранее включенный в список награжденных по случаю дня рождения короля Чарльза III, был посвящен монархом в рыцари 4 ноября на церемонии в Беркшире.

В Виндзорском замке к Бекхэму присоединились его жена Виктория и родители Сандра и Дэвид.

Виктория, получившая в 2017 году орден Британской империи за заслуги в индустрии моды, разработала и сшила костюм, который сегодня надел ее супруг.