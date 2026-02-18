Энергетическая дипломатия Президента Ильхама Алиева укрепляет глобальные инвестиционные позиции Азербайджана

На основе определенного главой государства стратегического курса, Азербайджан последовательно укрепляет свои позиции привлекательного партнера для крупных транснациональных инвестиций.

Подписанные недавно стратегические соглашения и системно реализуемые реформы наглядно демонстрируют, что наша страна вышла за региональные рамки и превратилась в инвестиционный центр, в котором сходятся глобальные экономические интересы.

Важным этапом в этом процессе, как уже сообщалось ранее, стало подписанное в феврале текущего года соглашение о купле-продаже доли в ЗАО “Южный газовый коридор” между Министерством экономики Азербайджанской Республики и принадлежащей ОАЭ компанией XRG - международным инвестиционным подразделением Национальной нефтяной компании Абу-Даби (ADNOC). Документ был подписан в присутствии Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и Президента ОАЭ шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна министром экономики Азербайджана, председателем наблюдательного совета SOCAR Микаилом Джаббаровым и исполнительным председателем XRG, министром промышленности и передовых технологий ОАЭ Султаном Аль-Джабером.

Южный газовый коридор (ЮГК) является ключевым экспортным маршрутом, обеспечивающим поставку богатых запасов природного газа Каспийского моря на рынки Азербайджана, Грузии, Турции и Европы. ЮГК состоит из четырех значимых составляющих: газоконденсатное месторождение “Шахдениз” и его полномасштабная разработка, Южно-Кавказский трубопровод и расширение его мощности, а также эксплуатация Трансанатолийского (TANAP) и Трансадриатического (TAP) трубопроводов.

История успеха Южного газового коридора

Совершим краткий экскурс в историю. Масштабный проект ЮГК, много лет назад инициированный Президентом Ильхамом Алиевым, был технически и экономически сложным и требовал широкого международного сотрудничества. Азербайджан впервые дал старт столь масштабному международному проекту. Несмотря на все вызовы, благодаря грамотно проводимой энергетической политике, стратегическому планированию и привлечению зарубежных партнеров, наша страна успешно достигла всех связанных с проектом целей.

На VIII заседании министров в рамках Консультативного совета Южного газового коридора Ильхам Алиев отметил: “Считаю, что координация на национальном уровне помогла нам реализовать этот гигантский проект - Южный газовый коридор, являющийся одним из крупнейших проектов XXI века”. В этом контексте следует подчеркнуть, что, благодаря дальновидной политике Президента, ЮГК был признан стратегическим проектом, способствующим как национальным интересам, так и региональной и глобальной энергетической безопасности. Реализация инициативы Ильхама Алиева утвердила Азербайджан в качестве надежного партнера в диверсификации энергоснабжения Европы.

В реализацию ЮГК внесли свой вклад все ведущие международные финансовые институты - Всемирный банк, Европейский банк реконструкции и развития, Азиатский банк развития, Европейский инвестиционный банк, Азиатский банк инфраструктурных инвестиций, что стало одним из важных факторов, обеспечивших его высокую эффективность. Таким образом, проект ЮГК, способный обеспечить поставки больших объемов азербайджанского газа на мировые рынки, был успешно реализован. Играющий значимую роль в реализации энергетической политики Азербайджана ЮГК еще больше укрепил стратегическую роль нашей страны на международной арене. Азербайджан занял лидирующие позиции в сфере энергетического транзита и дипломатии.

ЮГК, являющийся историей значительного успеха, имеет исключительное значение для диверсификации энергоресурсов и является одним из крупнейших инфраструктурных проектов в Евразии. Проект не ограничивается обеспечением энергетической безопасности Европы, он также носит статус глобального проекта, способствующего установлению стратегических энергетических связей на Ближнем Востоке, межрегиональной интеграции и обеспечению поставок газа в Сирию.

Многосторонние выгоды от инвестиций XRG в Южный газовый коридор

Международная инвестиционная компания XRG принадлежит национальной нефтегазовой компании ОАЭ - ADNOC. Компания, штаб-квартира которой находится в Абу-Даби, инвестирует в рынок природного газа, искусственный интеллект и решения для промышленной энергетики. Рыночная стоимость XRG превышает 150 млрд долларов США, компания владеет операционными и неоперационными долями в активах и компаниях, обеспечивающих растущий мировой спрос на энергетическую и химическую продукцию. Инвестиции в ЮГК такого крупного международного игрока как XRG являются важным этапом в партнерстве нашей страны с ОАЭ. Предусмотренная в рамках соглашения совместная деятельность послужит общим целям в укреплении энергетической безопасности, углублении экономического сотрудничества и развитии международной энергетической инфраструктуры. Соглашение также создает основу для более активного участия нашей страны в региональных и глобальных энергетических проектах.

Приобретение компанией XRG доли в ЮГК является также показателем высокого доверия иностранных инвесторов к энергетическому сектору и стратегическим проектам нашей страны, еще больше укрепляя позиции Азербайджана как надежного партнера на международном энергетическом рынке и расширяя возможности влияния в энергетической дипломатии. Данное инвестиционное соглашение не ограничивает роль Азербайджана как экспортера энергии, оно наглядно демонстрирует, что страна является ключевым участником в формировании региональной системы транспортировки энергоносителей и поставок газа на европейские и азиатские рынки. Участие XRG в проекте укрепляет экономическую устойчивость ЮГК, так как проект теперь опирается не только на финансовые обязательства одной стороны, а также и на ресурсы международных инвесторов. Все это еще больше укрепляет перспективы долгосрочного устойчивого экономического развития энергетического сектора нашей страны, а рост иностранных инвестиций открывает дополнительные возможности для модернизации и расширения энергетической инфраструктуры.

Партнерство с XRG имеет важное значение для страны и с точки зрения финансовых потоков и структуры акционеров. Участие компании в ЮГК обеспечивает приток в проект зарубежных инвестиций, то есть дополнительную финансовую поддержку, что повышает финансовую стабильность и обеспечивает долгосрочную устойчивость. С приходом нового международного участника диверсифицируется база акционеров, что приводит процесс принятия решений в проекте соответствие с международными стандартами, повышает уровень прозрачности и надежности для инвесторов. В результате расширения финансовых потоков и диверсификации акционерного капитала увеличивается потенциал доходов проекта. Соглашение расширяет экономическое и стратегическое партнерство между Азербайджаном и ОАЭ, одновременно способствуя углублению регионального сотрудничества и содействуя интеграции энергетической инфраструктуры.

Отношения Азербайджана и ОАЭ - важный вклад в региональную стабильность и экономическую устойчивость

Участие глав государств Азербайджана и ОАЭ в церемонии подписания соглашения наглядно демонстрирует уровень основанного на взаимном доверии стратегического партнерства между двумя странами, показывает укрепление связей как в энергетическом секторе, так и в различных других областях экономики и инвестиций. Уровень высокого представительства свидетельствует о том, что проект является приоритетным для обеих сторон, и служит четким сигналом о продолжении партнерства в долгосрочной перспективе.

Двустороннее сотрудничество в энергетической сфере имеет важное значение для углубления стратегического партнерства и расширения взаимных инвестиционных возможностей. Азербайджан и ОАЭ выступают партнерами во многих проектах, реализуемым в обеих странах, осуществляя совместную деятельность по обеспечению энергетической безопасности и диверсификации. Энергетическое сотрудничество включает приобретение компанией ADNOC 30%-ной доли в проекте разработки газоконденсатного месторождения “Абшерон”, совместную реализацию SOCAR и компанией Masdar из ОАЭ проектов по строительству в нашей стране солнечных и ветряных электростанций и другие проекты. Подобное партнерство, наряду с традиционной энергетикой, способствует обмену опытом в области возобновляемой энергетики и “зеленых” технологий, создавая прочный фундамент для долгосрочного прогресса. Как результат - дальнейшее укрепление позиций двух стран на региональном и мировом энергетическом рынке.

Торговые связи с ОАЭ также демонстрируют устойчивое развитие. В 2025 году двусторонний товарооборот составил 182,12 млн долларов США, что на 88,13% больше, чем в предыдущем году, при этом положительный торговый баланс составил 49,2 млн долларов США. В целях поступательного развития взаимных торговых связей в Дубае действуют аппарат торгового представителя Азербайджана и Торговый дом Азербайджана. В ближайшее время ожидается вступление в силу подписанного в июле прошлого года Соглашения о всеобъемлющем экономическом партнерстве (CEPA). Документ ратифицирован в октябре прошлого года, ОАЭ официально проинформированы о завершении внутренних процедур, необходимых для вступления соглашения в силу.

Одним из приоритетных направлений двусторонних связей является инвестиционное партнерство. Существует большой потенциал для эффективного инвестиционного сотрудничества с ОАЭ, и важной платформой в этом направлении служит созданный с участием двух стран Совместный инвестиционный фонд. Также имеются широкие возможности для реализации совместных проектов в различных секторах промышленности, строительстве и инфраструктуре, цифровых решениях, транспорте, сфере услуг, банковском секторе, обеспечении продовольственной безопасности, сельском хозяйстве и другим направлениям, по ряду из которых уже подписаны соответствующие соглашения. Кроме того, ряд компаний из ОАЭ обратились с заявками на участие в проектах, реализуемых на освобожденных территориях. Все указанные выше факты свидетельствуют о том, что отношения между Азербайджаном и ОАЭ превратились в многогранную и эффективную модель партнерства, охватывающего энергетику, торговлю и инвестиции, которое вносит значительный вклад как в региональную стабильность, так и в долгосрочную экономическую устойчивость.

Азербайджан стал одной из ключевых стран, формирующих энергетическую карту мира и региона

Международное энергетическое сотрудничество Азербайджана характеризуется значительными успехами. Страна выступает в роли актора, диверсифицирующего энергетическую карту мира и региона и создающего новые маршруты. Энергетическое сотрудничество нашей страны с Европой последовательно расширяется: Азербайджан уже экспортирует природный газ в 16 стран, 10 из которых являются членами Европейского Союза. Азербайджанский газ также экспортируется в Сирию. Наша страна осуществляет энергетическое сотрудничество с другими государствами Южного Кавказа. В рамках взаимодействия в области энергоснабжения, на протяжении многих лет Грузия, а в настоящее время и Армения, импортируют энергию из Азербайджана.

Обеспечивающая широкий географический охват современная трубопроводная инфраструктура спсобствует дальнейшему укреплению роли Азербайджана в мировом экспорте газа. Природные ресурсы, транспортная сеть и надежные энергетические маршруты, укрепляя энергетическую безопасность европейских стран, одновременно создают для Азербайджана возможности реализации запасов на рынках с высокой стоимостью. В этом контексте европейский рынок является одним из наиболее привлекательных направлений.

Отчетливо видно, что растущая роль Азербайджана в глобальной энергетической архитектуре системно увеличивает приток в страну иностранных инвестиций. В результате дальновидной и последовательной энергетической дипломатии Президента Ильхама Алиева, Азербайджан укрепил свои позиции не только как надежный экспортер энергии, но и как привлекательный партнер для крупных транснациональных инвестиций. Подписанные за последнее время стратегические соглашения наглядно показывают, что наша страна уже вышла за региональные рамки и превратилась в центр глобальных экономических интересов.

Азербайджан - привлекательное инвестиционное пространство

Как было отмечено выше, макроэкономическая и финансовая стабильность Азербайджана, благоприятный бизнес- и инвестиционный климат, а также применяемые для инвесторов льготы и стимулы способствуют привлечению в страну иностранных инвестиций. Наша страна признана в мире как привлекательное инвестиционное пространство не только в энергетическом секторе, но и в сферах транспорта, логистики, промышленности, возобновляемой энергетики и других ненефтяных отраслях.

Общий объем вложенных в Азербайджан инвестиций в настоящее время превысил 360 млрд долларов США, из которых примерно 180 млрд составляют иностранные инвестиции. Для обеспечения устойчивого роста этих показателей оптимальным образом задействованы все необходимые драйверы.

Неслучайно, позитивные тенденции, происходящие в экономике страны, высоко оцениваются ведущими мировыми рейтинговыми агентствами. Международные агентства Moody’s и Fitch повысили суверенный кредитный рейтинг нашей страны до инвестиционного уровня. Эти оценки наглядно демонстрируют позиции Азербайджана как безопасного и конкурентоспособного инвестиционного пространства.