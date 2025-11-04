Вашингтонские договоренности открывают новые возможности для стран ЕАЭС - Пашинян

Вашингтонские договоренности между Арменией и Азербайджаном создают новые перспективы не только для двусторонних отношений, но и для стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая на международном форуме «Орбели: построение мира и многостороннего сотрудничества».

Пашинян обратил внимание на недавнее заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева о готовности открыть азербайджанскую территорию для транзита грузов в Армению и о первой партии казахстанских поставок. По словам премьера, это пример практической реализации договоренностей, достигнутых 8 августа в Вашингтоне.

«Многие утверждают, что эти процессы противоречат интересам ЕАЭС. Но факт в том, что то, что было невозможно между двумя странами Евразийского союза до этих договоренностей, стало возможным после Вашингтонских соглашений. Это наглядный пример тех преимуществ, которые они дают», — заявил Пашинян.

Премьер добавил, что аналогичные возможности могут открыться и для Узбекистана. По его словам, Армения стремится к углублению как политических, так и экономических связей со странами Центральной Азии, однако на этом пути сохраняются логистические трудности.

«Реализация договоренностей между Арменией и Азербайджаном способствует решению этих проблем. Это путь к расширению экономических связей между Арменией и странами Центральной Азии — факт, имеющий доказуемую основу», — подчеркнул он.

Пашинян также напомнил, что Армения уже выразила готовность предоставить возможность для автомобильных перевозок между Турцией и Азербайджаном по маршруту Маргара — Хндзореск.

Источник: Sputnik Армения