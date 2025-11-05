Китайские космонавты впервые приготовили куриные крылышки в космосе - ВИДЕО

Китайские космонавты впервые приготовили и съели блюда, приготовленные в условиях невесомости, на борту орбитальной станции «Тяньгун».

Об этом сообщило Китайское национальное космическое агентство (CNSA).

По данным ведомства, астронавты использовали специально разработанную для космических условий печь с горячим воздухом, которая позволяет готовить продукты, а не только разогревать заранее упакованные блюда. В ходе эксперимента они приготовили куриные крылышки и другие виды мяса.

Поводом для совместного ужина стал переход между экипажами: завершение шестимесячной миссии «Шэньчжоу-20» и прибытие на станцию нового экипажа «Шэньчжоу-21», который 1 ноября пристыковался к «Тяньгун». Космонавты миссии «Шэньчжоу-20» вернутся на Землю 5 ноября.

Как отмечают китайские СМИ, установка нового модуля с печью была доставлена на станцию именно миссией «Шэньчжоу-21». Эксперимент по приготовлению пищи стал частью программы по улучшению условий жизни и работы экипажа на долговременных орбитальных миссиях.

Станция «Тяньгун», запущенная в 2021 году, является исследовательской платформой Китая на низкой околоземной орбите и ключевым элементом национальной космической программы.

Джамиля Суджадинова