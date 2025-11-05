Железнодорожный состав с российским зерном скоро прибудет в Армению

В ближайшее время в Армению прибудет железнодорожный состав с российским зерном, который проследует по территории Азербайджана.

Об этом заявил вице-премьер Армении Мгер Григорян, отвечая на вопрос СМИ о том, распространяется ли заявление Азербайджана о снятии ограничений на грузоперевозки также на поставки из России.

«Да, и на данный момент железнодорожный состав с зерном, следующий из России в Армению, уже проходит по территории Азербайджана в направлении Грузии. Состав с российским зерном скоро прибудет в Армению. Пользуясь случаем, хочу отметить, что я высоко ценю проделанную в этом направлении работу моих азербайджанских и российских коллег. Это событие имеет большое значение для укрепления взаимного доверия и продвижения мирной повестки», отметил он.