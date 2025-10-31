Спикер парламента Армении пригрозил «железным мандатом» и «железным молотом»

В Армении нет политических оппонентов.

Эту мысль в беседе с журналистами высказал председатель НС РА Ален Симонян.

«Есть те, кто сыплет оскорблениями, при этом ничего не предлагают. Что они предложили в последнее время в связи с миром или будущим страны? Помимо членства в союзном государстве Россия-Беларусь? (намек на мэра Гюмри Вардана Гукасяна). Какую политику они предлагают?», - заявил Симонян, передают армянские СМИ.

«Что касается тех, кто в тюрьме. Мы еще опоздали. Когда говорили «железный мандат» и народ требовал, чтобы он действовал. То есть те, кто совершал преступления и потом выдвинул кандидатуру, не должны быть наказаны? (намек на Давида Амбарцумяна – ред)», - продолжил Ален Симонян.

На уточнение, стоит ли ожидать новой волны арестов, спикер НС сделал тактический маневр и напомнил, что решает не он, но «железный мандат действует, железный молот действует» и по очереди будет опускаться на (головы) разных преступных элементов – сакуликов, вардаников. «Я еще пять месяцев назад говорил, что место Варданика (Вардан Гукасян - мэр Гюмри) в тюрьме, или даже если бы я не говорил, вы сами не знаете?», - заключил Симонян.