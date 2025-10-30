Провластные депутаты Армении на сессии «Евронест» не поддержали возвращения армян в Карабах

Представители правящей в Армении партии «Гражданский договор» на сессии «Евронест» в Ереване проголосовали против проекта резолюции, требующей защиты права армян на возвращение в Карабах.

Авторами проекта выступили армянские оппозиционные депутаты Анна Григорян, Элинар Варданян, Айк Мамиджанян и еще два европейских парламентария.

Напомним, что 12-я пленарная сессия Парламентской Ассамблеи Восточного партнерства («Евронест») проходит в Ереване 28-30 октября. «Евронест» – парламентский форум, направленный на продвижение политической ассоциации и дальнейшую экономическую интеграцию между Евросоюзом и восточноевропейскими партнерами ЕС.

Читайте по теме:

Армения отказалась требовать возвращения покинувших Карабах армян