Синоптики рассказали о погоде в Азербайджане на 15 марта

15 марта в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурная погода, преимущественно без осадков.

Как сообщили в Национальной службе гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, днём в отдельных районах возможна изморось. Будет преобладать юго-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 3–6° тепла, днём — 8–13°. Атмосферное давление понизится с 767 до 761 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью достигнет 65–70%.

В регионах страны местами ожидаются осадки, а в горных районах — снег. В некоторых местах осадки могут быть интенсивными, возможны грозы, град и туман. Восточный ветер временами будет усиливаться.

Ночью температура воздуха в регионах составит 2–6° тепла, днём — 7–12°. В горных районах ночью ожидается 5–10° мороза, днём — 0–5° тепла.