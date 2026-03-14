Трамп: Цели США и Израиля в войне против Ирана отличаются

У США и у Израиля могут быть немного разные представления о целях военной операции в Иране, заявил журналистам американский президент Дональд Трамп.

«Думаю, они [цели] могут быть немного другими. Вы знаете, Израиль отличается от нас», — ответил он на вопрос, идентичны ли цели военной кампании против Исламской республики одинаковыми у двух государств. Видеозапись опубликована на YouTube-канале Белого Дома.

Среди целей операции Трамп называл полное уничтожение ракетной промышленности Ирана и его военно-морского флота, а также устранение «угрозы, исходящей от иранского режима».

Источник: РБК