Болезнь, утрата и надежда: История Вюгара Ибрагимова, нуждающегося в спасительной операции

В редакцию 1news.az обратилась супруга Вюгара Ибрагимова, которая рассказала о непростой жизненной ситуации, в которой оказался её муж.

По её словам, Вюгар Ибрагимов уже 13 лет страдает сахарным диабетом. В 2024 году он пережил сильнейший стресс - его брат скончался прямо у него на руках. После этой трагедии, как рассказала его супруга, Вюгар замкнулся в себе, перестал следить за своим здоровьем и не проходил необходимое лечение.

«В 2025 году мы узнали, что у него почечная недостаточность. Врачи сообщили, что требуется срочная пересадка почки. Сейчас он проходит регулярный диализ», - поделилась женщина.

С 16 октября 2025 года Вюгар является пациентом клиники Mediland Hospital, где ему проводят процедуру диализа. Несмотря на тяжёлое состояние, он продолжает работать оператором, стараясь поддерживать семью.

«К сожалению, наши финансовые возможности исчерпаны. У нас нет средств ни на дорогостоящую операцию, ни на лечение. Донором будет его пожилая мама, но ей тоже перед операцией предстоит пройти курс лечения», - с отчаянием сообщила супруга.

По словам супруги Вюгара Ибрагимова, врачи сообщили, что для необходимого лечения требуется 45 тысяч манатов. Операцию готовы провести по страховке, однако собрать средства на подготовку и лечение семье сейчас не под силу.

Супруга Вюгара с болью рассказывает, что после всех испытаний он сильно замкнулся в себе, отдалился от окружающих и почти перестал верить в помощь.

Теперь его семья обращается ко всем неравнодушным людям с просьбой о поддержке - любая помощь может стать шансом сохранить жизнь Вюгара.

Номер банковской карты: 4169 7388 7317 5404

Телефон для связи: +994 55 696 59 77

Медицинские справки публикуем ниже.

Да не оскудеет рука дающего!