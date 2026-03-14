Трамп утверждает, что Иран повержен и хочет сделки

Президент США Дональд Трамп утверждает, что Иран «полностью повержен и хочет сделки».

Об этом американский лидер написал в социальной сети Truth Social.

«СМИ, распространяющие фейковые новости, ненавидят сообщать о том, насколько успешно Вооруженные силы США справились с Ираном, который полностью повержен и хочет сделки. Но не той сделки, которую принял бы я!» - подчеркнул Трамп.

В другом посте, опубликованном ранее, президент США утверждает, что у Ирана якобы были планы захватить весь Ближний Восток и полностью уничтожить Израиль.

«Так же, как и сам Иран, эти планы теперь мертвы!» - написал американский лидер.