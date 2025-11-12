 Министр энергетики Украины подала в отставку | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

Министр энергетики Украины подала в отставку

First News Media20:00 - Сегодня
Министр энергетики Украины подала в отставку

Министр энергетики Украины Светлана Гринчук написала заявление об отставке.

Об этом она сообщила в соцсети Facebook.

"Написала заявление об отставке. Должность никогда не была для меня самоцелью. Я благодарна президенту Владимиру Зеленскому, Кабинету министров Украины и народным депутатам за предоставленную возможность работать на благо государства, что я делала на протяжении последних 10 лет на различных должностях на государственной службе, начиная с главного специалиста", - написала Гринчук.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил премьер-министру Юлии Свириденко, что министр энергетики Светлана Гринчук и министр юстиции Герман Галущенко должны подать в отставку.

До этого, утром 12 ноября, Кабинет министров отстранил министра юстиции Германа Галущенко от исполнения обязанностей.

Поделиться:
233

Актуально

Спорт

Исламские игры: Ирина Зарецкая стала чемпионкой

В мире

Эрдоган: «Пусть мой народ будет уверен — все возможности Турции, Грузии и ...

Политика

Ильхам Алиев: Чиновники, дававшие незаконные указания из центра, сегодня отвечают ...

Xроника

Ильхам Алиев принял нового полномочного представителя президента в НАР и глав ИВ ...

В мире

Министр энергетики Украины подала в отставку

Казахстан и Россия обменялись двусторонними соглашениями

Эрдоган: «Пусть мой народ будет уверен — все возможности Турции, Грузии и Азербайджана мобилизованы ради наших героев»

Гражданам Армении устроят туры по военным объектам

Выбор редактора

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Новости для вас

Дональд Трамп: Американцам выплатят дивиденды в размере не менее $2 тыс.

ISNA: первый российский грузовой поезд прибыл в сухой порт Ирана

В Турции обрушился мост: есть погибшие

Освобожденный из тюрьмы Саркози прибыл домой - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Последние новости

Азербайджан и Ботсвана установили дипломатические отношения

Сегодня, 21:40

С китайской компанией состоялся обмен мнениями по проектам зеленой энергии и зеленого промпарка

Сегодня, 21:20

Исламские игры: Ирина Зарецкая стала чемпионкой

Сегодня, 20:55

Рафаэль Гусейнов: В районных музшколах работают люди, которые даже нот не знают

Сегодня, 20:40

Увеличивается общая сумма пособий по беременности и родам

Сегодня, 20:20

Министр энергетики Украины подала в отставку

Сегодня, 20:00

Пожар на автозаправочной станции в Нахчыване потушен - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 19:45

Казахстан и Россия обменялись двусторонними соглашениями

Сегодня, 19:30

Обсуждены перспективы развития сотрудничества между Азербайджаном и Бангладеш

Сегодня, 19:00

В Ханкенди проведен финальный этап велопробега «По следам Победы»

Сегодня, 18:50

Джейхун Джалилов освобожден от должности премьер-министра Нахчывана

Сегодня, 18:35

Эрдоган: «Пусть мой народ будет уверен — все возможности Турции, Грузии и Азербайджана мобилизованы ради наших героев»

Сегодня, 18:20

Информационный фронт против Азербайджана: зачем Такер Карлсон вступил в игру

Сегодня, 18:05

Гражданам Армении устроят туры по военным объектам

Сегодня, 18:00

В Турцию доставят тела военнослужащих, погибших в авиакатастрофе в Грузии

Сегодня, 17:44

На трассе Баку-Шамаха опрокинулся грузовик

Сегодня, 17:42

Пашинян: Армения никогда не откажется от поставок российского зерна, но учтет и другие предложения

Сегодня, 17:40

Пашинян уточнил сроки строительства «Дороги Трампа»

Сегодня, 17:25

В Азербайджане найдены останки пропавшей месяц назад женщины

Сегодня, 17:15

​​​​​​​Киноагентство: «Без государственного финансирования динамика азербайджанского кино приостановится»

Сегодня, 17:11
Все новости
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В эпоху стремительного развития искусственного интеллекта и цифровых технологий роль библиотек в обществе меняется, но не теряет актуальности. Сегодня мы10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52