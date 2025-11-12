Министр энергетики Украины подала в отставку

Министр энергетики Украины Светлана Гринчук написала заявление об отставке.

Об этом она сообщила в соцсети Facebook.

"Написала заявление об отставке. Должность никогда не была для меня самоцелью. Я благодарна президенту Владимиру Зеленскому, Кабинету министров Украины и народным депутатам за предоставленную возможность работать на благо государства, что я делала на протяжении последних 10 лет на различных должностях на государственной службе, начиная с главного специалиста", - написала Гринчук.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил премьер-министру Юлии Свириденко, что министр энергетики Светлана Гринчук и министр юстиции Герман Галущенко должны подать в отставку.

До этого, утром 12 ноября, Кабинет министров отстранил министра юстиции Германа Галущенко от исполнения обязанностей.