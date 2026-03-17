В пожаре в многоэтажке в Баку пострадали 7 человек - ОБНОВЛЕНО

В результате пожара в жилой многоэтажке на проспекте Ходжалы пострадали 7 человек, в том числе двое детей.

Об этом Report сообщили в Республиканском центре скорой и неотложной медицинской помощи.

Пострадавшие госпитализированы в токсикологический центр с диагнозом отравление дымом.

12:35

Пожар в многоэтажном жилом здании на проспекте Ходжалы потушен, пожарные предотвратили распространение огня на обширную территорию.

Как сообщает корреспондент Report c места событий, жильцы здания были эвакуированы в рамках мер безопасности.

12:07

Сотрудники МЧС эвакуируют жителей жилого здания на проспекте Ходжалы, где произошел пожар.

Как сообщает корреспондент Report c места событий, на месте работают пожарные, полиция и бригады скорой помощи.

Некоторые жители отравились дымом, им оказывают необходимую медицинскую помощь.

Продолжаются мероприятия по тушению пожара.

11:37

В жилом доме в Баку произошел пожар, на месте работают подразделения МЧС.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на МЧС, пожар произошел в жилом здании на проспекте Ходжалы в Хатаинском районе столицы.

На месте работают силы Государственной службы пожарной охраны МЧС. В настоящее время мероприятия по тушению пожара продолжаются.