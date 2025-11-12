СМИ: Предварительные данные исключают конспирологические версии крушения турецкого самолета

Вчера принадлежащий братской Турции военно-транспортный самолёт C-130, направлявшийся из Азербайджана в Турцию, потерпел крушение на территории Грузии.

По имеющимся данным, все 20 человек, находившиеся на борту, погибли.

Сразу после происшествия президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, после чего между двумя лидерами состоялся телефонный разговор.

Руководители соответствующих азербайджанских структур также находятся на связи с турецкими коллегами. Азербайджан, оставаясь верным братским отношениям, с большой чуткостью отнёсся к случившемуся и оказывает всестороннюю поддержку в решении вопросов, связанных с катастрофой.

В социальных сетях и некоторых СМИ активно обсуждаются причины происшествия, однако, как отмечается, ряд комментариев носит спекулятивный и конспирологический характер, не основанный на официальной информации.

По данным AПA, самолёт накануне совершил посадку в аэропорту Гянджа и находился там около двух часов. Экипаж не покидал самолёт и территорию аэропорта. На борту находились специалисты, обслуживавшие истребители F-16, участвовавшие в военном параде в Баку 8 ноября. Перед вылетом они прошли все необходимые процедуры и проверки в полном соответствии с требованиями безопасности, что подтверждено камерами наблюдения аэропорта.

Источник AПA подчеркнул:

«На борту не было никаких взрывчатых веществ или устройств — только запасные части для самолётов F-16».

Также сообщается, что разбившийся самолёт эксплуатировался долгое время, а его последний капитальный ремонт проводился в 2020 году.

Предварительные наблюдения показывают, что на корпусе самолёта нет следов внешнего воздействия, что исключает возможность его поражения извне. Для сравнения приводится случай с азербайджанским самолётом Embraer-190, потерпевшим аварию 25 декабря прошлого года, на фюзеляже которого были обнаружены многочисленные отверстия, указывавшие на внешнее повреждение.

«Отсутствие признаков внешнего воздействия на корпус C-130 исключает версию его поражения. Даже если бы внутри произошёл взрыв, на корпусе обязательно остались бы следы взрывной волны», — отметил источник.

Таким образом, предварительное расследование сосредоточено на двух возможных версиях:

-Техническая неисправность, связанная с длительной эксплуатацией самолёта и возможной коррозией корпуса, которая под воздействием высокого давления в полёте могла привести к разрушению конструкции (аналогичный случай происходил с самолётом «Геркулес» ВВС США в 1990-х годах).

-Неправильное закрепление груза, что при турбулентности или резком манёвре могло вызвать смещение груза и серьёзные внутренние повреждения, ставшие причиной катастрофы.

Эти данные показывают, что распространяемые в сети конспирологические версии беспочвенны. Окончательные причины происшествия будут установлены после расшифровки чёрного ящика самолёта.

Отмечается также, что правительство Грузии проявляет максимальную чуткость и взаимодействует с турецкой и азербайджанской сторонами в рамках расследования трагедии.

Источник: АПА

