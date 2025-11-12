Туман осложнил движение в Баку и регионах: Дорожная полиция напомнила о мерах безопасности

В настоящее время в столице, а также в ряде районов Азербайджана наблюдается туманная погода, которая при ограниченной видимости создаёт определённые трудности для участников дорожного движения, особенно для водителей.

Об этом говорится в обращении Главного управления Государственной дорожной полиции, в котором подчеркивается, что туман мешает своевременно и чётко видеть дорожные знаки, разметку, средства регулирования и других участников движения.

«Водители должны быть особенно внимательны в таких погодных условиях, выбирать скорость в соответствии с ситуацией на дороге, убедиться в исправности транспортного средства, в частности наружных световых приборов, строго соблюдать правила безопасности при остановке, стоянке, парковке, обгоне и маневрировании, а также принимать профилактические меры, чтобы избежать неприятных происшествий», - говорится в обращении.

В то же время пешеходам также следует учитывать, что в туманную погоду водителям сложно различать проезжую часть и её обочины - поэтому они не должны подвергать опасности свою жизнь и здоровье, а также безопасность других участников движения и должны быть особенно осторожны и ответственны, выходя на дорогу в таких погодных условиях.