Гюнель Бахрамгызы назначена на высокую должность

С сегодняшнего дня Гюнель Бахрамгызы продолжает свою работу в Управлении медиа и коммуникаций Государственной налоговой службы при Министерстве экономики в качестве заместителя начальника управления - руководителя медиаотдела.

Об этом Г.Бахрамгызы сообщила на своей странице в социальной сети Facebook, отметив следующее:

«Благодарю за оказанное доверие. Профессионализм и ответственность останутся моими главными принципами работы и впредь. Буду стремиться к открытому, оперативному и основанному на взаимном доверии сотрудничеству с медиа и общественностью. Благодарю каждого из вас за поддержку и тёплые пожелания».