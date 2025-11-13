В Армении задержали оппозиционных блогеров, выпустивших интервью с Сержем Саргсяном

Ведущих подкаста «Имнемними», оппозиционеров Нарека Самсоняна и Вазгена Сагателяна задержали по делу о хулиганстве, которое было возбуждено за оскорбления спикера парламента Алена Симоняна, сообщил в соцсетях адвокат блогеров Рубен Меликян.

Утром 13 ноября в дома блогеров ворвались правоохранители в масках и после обысков увезли их в Следственный комитет. В ведомстве пояснили, что возбуждено дело по признакам хулиганства.

«Наручники были для устрашения, поскольку они проходят по делу о хулиганстве и касается подкаста, опубликованного 10 ноября. В нем Сагателян жестко отвечает на оскорбление Симоняна (он назвал блогеров сукиными сыновьями), на это реагирует Самсонян, однако не материт его. То есть, спикер может называть людей сукиными сыновьями, и это не хулиганство, а ответ ему хулиганство?» - сказал юрист.

Адвокат добавил, что обыски прошли не только в домах блогеров, но и в их офисе. На прошлой неделе гостем подкаста Самсоняна и Сагателяна стал экс-президент Армении Серж Саргсян.

В СМИ появились публикации, что премьер Армении Никол Пашинян лично слушал весь подкаст (семичасовой) и был крайне недоволен им.

Напомним, что блогеры уже проходили по делу о хулиганстве после высказываний в адрес премьер-министра в одном из выпусков. Самсонян и Сагателян были арестованы в марте прошлого года сроком на два месяца.

Позднее суд смягчил меру пресечения, назначив административный надзор. Также им было запрещено вести передачу, однако в ноябре 2024 года этот запрет был снят. 2 мая 2025 года суд оправдал блогеров.

Источник: Sputnik Армения