ЧМ-2026: Начался матч между Азербайджаном и Исландией - ОБНОВЛЕНО

Стартовал матч Азербайджан - Исландия отборочного этапа Чемпионата мира 2026 года в группе D.

Встреча проходит на стадионе поселка 8-й километр в Низаминском районе Баку.

Матч обслуживает главный арбитр из Черногории Никола Дабанович.

20:20

Сборные Азербайджана и Исландии объявили стартовые составы на матч 5-го тура группы D отборочного этапа чемпионата мира-2026.

Встреча пройдет в Баку на стадионе «Палмс Спортс Арена». Главным арбитром назначен Никола Дабанович из Черногории.

Состав сборной Азербайджана: Айдын Байрамов, Бахлул Мустафазаде, Эльвин Бадалов, Антон Кривоцюк, Аббас Гусейнов, Руфат Аббасов, Абдула Хайбулаев, Эмин Махмудов (к), Торал Байрамов, Хаял Алиев, Нариман Ахундзаде.

Состав сборной Исландии: Элиас-Рабн Оулафссон, Сверрир Ингасон, Даниэль Лео Грьетарссон, Виктор Палссон, Микаэль-Эгиль Эллертссон, Исак Йоуханнессон, Йохан Гвюдмюндссон, Хакон-Арнар Харальдссон (к), Альберт Гюдмюндссон, Кристиан Хлинссон, Андри Гудьонсен.

Напомним, ранее «милли» провела три матча в группе: против Исландии (0:5), Украины (1:1, 1:2) и Франции (0:3).