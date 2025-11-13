Рубио завил, что США «особо не на что накладывать санкции» против России

У США почти закончились возможности для введения новых санкций против России, заявил госсекретарь Марко Рубио на брифинге по итогам встречи премьер-министров стран-членов G7.

Видео опубликовано на YouTube-канале Forbes Breaking News.

«С нашей стороны особо уже не на что накладывать санкции. Мы поразили их крупнейшие нефтяные компании — именно этого все ждали <...> честно говоря, я не знаю, что еще можно сделать. В этом плане у нас почти исчерпаны возможности для новых санкций», — сказал Рубио.

Источник: RBC