В Китае обнаружили крупнейшее месторождение золота

Китайские геологи обнаружили в провинции Ляонин на северо-востоке КНР самое масштабное в стране месторождение низкопробного золота с запасами благородного металла 1,44 тыс. тонн.

Об этом сообщило Министерство природных ресурсов Китая.

Как уточняется на странице ведомства в социальной сети WeChat, концентрация золота в залежах Дадунгоу составляет в среднем 0,56 г на тонну. Рудное тело протяженностью более 3,1 тыс. км находится на глубине от 115 до 913 м, средняя его толщина достигает 263 м, максимальная - 513 м.

В заявлении подчеркивается, что реализация этого проекта позволит увеличить стратегические запасы золота КНР и "имеет большое значение для создания в провинции Ляонин золотодобывающей базы мирового уровня".

Источник: ТАСС