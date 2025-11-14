Названа причина задымления в бакинском метро - ОБНОВЛЕНО

Задымление произошло в торговом магазине, расположенном в подземном переходе, примыкающем к станции «Джафар Джаббарлы».

Как сообщили 1news.az в ЗАО «Бакинский метрополитен», для предотвращения воздействия инцидента на пассажиров метро, входные и выходные двери станции «Джафар Джаббарлы» были немедленно закрыты, а система вентиляции переведена в режим вытяжки (откачки дыма).

Движение пассажиров было обеспечено через станцию «28 Мая».

Отмечено, что движение поездов на станциях «Джафар Джаббарлы» и «28 Мая», а также на участке «Джафар Джаббарлы – Хатаи» обеспечивается в обычном рабочем режиме.

Вход и выход со станции полностью открыт для пассажиров.

10:04

В метро произошло задымление.

Как передает 1news.az со ссылкой на АПА, задымление произошло на станции «Джафар Джаббарлы.

На станции некоторое время наблюдался дым.

По предварительной версии, задымление произошло в результате короткого замыкания.