 Президент: Азербайджан вкладывает большие инвестиции в современную железнодорожную и автодорожную инфраструктуру
Политика

Президент: Азербайджан вкладывает большие инвестиции в современную железнодорожную и автодорожную инфраструктуру

First News Media12:50 - Сегодня
Сегодня наши страны играют ведущую роль в развитии коридоров Восток-Запад и Север-Юг.

Азербайджан вкладывает большие инвестиции в современную железнодорожную и автодорожную инфраструктуру, а также инфраструктуру воздушного транспорта и морских портов.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом говорится в обращении Президента Азербайджана Ильхама Алиева к участникам международной конференции на тему «Роль спецслужб в обеспечении безопасности международных транспортных маршрутов».

«Мы рассматриваем эти транспортные и коммуникационные маршруты не только как источник экономического процветания, но в то же время и как важную основу для более тесной интеграции тюркских государств в политической, культурной сферах, в области обороны и безопасности», - подчеркивается в обращении главы государства.

