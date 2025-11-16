Сегодня в заключительном матче отбора ЧМ-2026 Азербайджан сыграет с Францией

Сборная Азербайджана по футболу сегодня проведет последний матч отборочного этапа ЧМ-2026.

Команда под руководством главного тренера Айхана Аббасова примет сборную Франции.

Встреча на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова начнется в 21:00. Главным арбитром назначен латвийский судья Андрис Трейманис.

В другом матче группы D Украина сыграет с Исландией. Эта игра начнется в 23:45.

Отметим, что сборная Франции, набрав 13 очков и возглавляя группу, уже гарантировала себе путевку в финальную стадию ЧМ-2026. Исландия и Украина с 7 очками делят следующие позиции. Сборная Азербайджана, имея 1 балл, занимает четвертое место.

Источник: Report