AQTA и жители Балакена совместно уничтожают вредителей - ФОТО

Сотрудники Аппарата и региональных отделов Агентства продовольственной безопасности (AQTA) продолжают мероприятия по борьбе с бурым мраморным клопом и просветительскую работу в селах Балакенского района.

Сотрудники, командированные из региональных отделов AQTA, провели мониторинг в селах Поштбине и Чорчорбине Балакенского района и вместе с местными жителями осуществили мероприятия по борьбе с вредителем, сообщает 1news.az со ссылкой на AQTA.

Во время мероприятий была предоставлена подробная информация о профилактических мерах против вредителя в осенне-зимний период. Отмечалось, что клоп, питающийся более чем 300 видами растений, осенью теряет физиологическую активность и не представляет прямой угрозы для растений. В этот период вредитель в основном наблюдается в жилых домах, общественных и торговых объектах, хозяйственных постройках и других закрытых помещениях с целью перезимовки.

Сотрудники AQTA вместе с жителями проверили более 100 домов, осмотрев места, где вредитель может скрываться для зимовки, верхние этажи построек, чердаки и потолочные конструкции. С жителями проводились разъяснительные беседы, им предоставлялись информационные печатные материалы.

Местные исполнительные власти и их представительства также оказывали поддержку мероприятиям.

В результате проведённых действий было уничтожено значительное количество вредителей.

В AQTA отмечают, что проведение химических мероприятий по борьбе с вредителем в жилых помещениях может представлять риск для здоровья людей. Поэтому особенно важно собирать и уничтожать вредителей механическими методами. Подчёркивается, что в международной практике механическая борьба с бурым мраморным клопом широко применяется. К таким методам относятся, в частности, ловушки-искусственные приманки и специально созданные укрытия для зимовки.

«Проведение механических мероприятий в текущий период зимовки может существенно способствовать снижению численности вредителя и предотвращению его распространения в следующем сезоне. Главное - это также позволяет предотвратить возможные экономические потери для хозяйств в регионе», - подчеркивают в AQTA.