В Ахмедлы после оползня обнаружены новые повреждения рельефа

В поселке Ахмедлы Хатаинского района Баку, после оползня вблизи «Украинского круга», во время визуальных наблюдений на склоне были обнаружены новые трещины.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report, об этом заявила доктор географических наук, заведующая отделом геоморфологии и природных рисков Института географии Министерства науки и образования Стара Тарихазар.

По ее словам, основными причинами возникновения оползня на склоне горы, помимо природных факторов (крутые склоны, наличие глинистых водоупорных слоев), являются утечки из водопроводных и канализационных линий, подрезка склона снизу и возведение объектов на бровке склона.

Напомним, что 12 ноября на территории поселка Ахмедлы Хатаинского района Баку произошел оползень.

В результате утечки из одной из многочисленных водопроводных линий, проложенных для автотехнического ухода за недавно посаженными деревьями на территории, вода распространилась на участок. По этой причине в той зоне произошел оползень. Сразу после инцидента эта линия была обнаружена и отремонтирована. В результате произошедшего оползня пострадавших не было.