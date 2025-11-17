Госслужба разъяснила, кто действительно был задержан в Геранбое за хулиганство во время приёма в ИВ

В ряде средств массовой информации была распространена информация о том, что задержанным за хулиганство во время приёма в Исполнительной власти Геранбойского района является Ильгар Мамедов.

«Фотография, использованная в заголовках и публикациях, на самом деле принадлежит начальнику 10-го Гянджа–Дашкесанского регионального отделения Службы государственного контроля за использованием и охраной вод Ильгару Магеррамову. Информация, распространяемая вместе с этой фотографией, не соответствует действительности», - говорится в официальном заявлении отдела по связям с общественностью Службы государственного контроля за использованием и охраной вод.

«Сообщаем общественности, что лицом, участвовавшим в данном инциденте, является не Ильгар Мамедов (или Ильгар Магеррамов), а житель села Гызылгаджилы Геранбойского района, исполнительный директор Союза по использованию водных ресурсов А.Искендеров (1962 г.р.)», - отмечается в заявлении, в котором представителей медиа-субъектов просят уточнять распространяемую информацию.