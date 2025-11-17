Представитель МИД Нидерландов совершила визит в Баку

Глава отдела Восточной Европы и Центральной Азии МИД Нидерландов Каролин Рамакерс 13–14 ноября совершила визит в Азербайджан.

Об этом говорится на странице посольства Нидерландов в соцсети "Х".

Согласно информации, в рамках визита она встретилась с представителями государственных органов, чтобы обсудить политический диалог, двусторонние отношения и новые возможности сотрудничества между Баку и Амстердамом.

"Она также встретилась помощником президента - заведующим отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Азербайджана Хикметом Гаджиевым и исполняющим обязанности директора отдела по Европе МИД Азербайджана Анаром Аджамовым.

Также были проведены встречи с представителями AZPROMO, в рамках которых стороны обсудили инвестиционные возможности для голландских компаний, бизнес-среду и экспортный потенциал Азербайджана. Визит завершился деловым приемом, устроенным посольством", - говорится в сообщении.

🇳🇱 Caroline Ramaekers , Head of the Eastern Europe & Central Asia Division @DutchMFA , concluded her visit to 🇦🇿 on 13–14 Nov.



She met public authorities to discuss political dialogue, bilateral relations and new opportunities for 🇳🇱–🇦🇿 cooperation.#NetherlandsinAzerbaijan pic.twitter.com/iVJ3ZAQmJr — Netherlands in Azerbaijan (@NLinAzerbaijan) November 17, 2025