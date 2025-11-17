 Представитель МИД Нидерландов совершила визит в Баку | 1news.az | Новости
Представитель МИД Нидерландов совершила визит в Баку

First News Media19:00 - Сегодня
Глава отдела Восточной Европы и Центральной Азии МИД Нидерландов Каролин Рамакерс 13–14 ноября совершила визит в Азербайджан.

Об этом говорится на странице посольства Нидерландов в соцсети "Х".

Согласно информации, в рамках визита она встретилась с представителями государственных органов, чтобы обсудить политический диалог, двусторонние отношения и новые возможности сотрудничества между Баку и Амстердамом.

"Она также встретилась помощником президента - заведующим отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Азербайджана Хикметом Гаджиевым и исполняющим обязанности директора отдела по Европе МИД Азербайджана Анаром Аджамовым.

Также были проведены встречи с представителями AZPROMO, в рамках которых стороны обсудили инвестиционные возможности для голландских компаний, бизнес-среду и экспортный потенциал Азербайджана. Визит завершился деловым приемом, устроенным посольством", - говорится в сообщении.

131





Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
