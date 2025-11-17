Война между НАТО и Россией может начаться в 2029 году — министр обороны Германии

Министр обороны ФРГ Борис Писториус в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung ответил на вопрос о том, когда Россия может напасть на страны НАТО.

"Это вопрос спекулятивный. Военные эксперты и разведка примерно оценивают, когда Россия восстановит силы для атаки на страну НАТО на востоке. Мы всегда говорили — это может произойти с 2029 года.

Есть мнения о 2028 году, а некоторые историки считают, что последний мирный летний период уже позади. Не стоит создавать впечатление, что НАТО не способна защититься — может. <…> У нас есть боеспособные силы, но их нужно лучше оснащать".

Кроме того, Писториус заявил, что ФРГ, согласно новой стратегии, определяет Москву как главного противника, который «действует максимально безжалостно».

По его словам, стране нужно предвидеть будущую угрозу и планировать укрепление воинского резерва.

При этом он добавил, что сейчас в Германии не идет речь о возвращении призыва в армию. «Мы делаем ставку на добровольцев», — пояснил он.