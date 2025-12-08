Коррекция без иллюзий: как в Baku Speech Area создают новую культуру детского развития - ИНТЕРВЬЮ

Современная коррекционная помощь, особенно касающаяся детей с особенностями развития, всё чаще сталкивается с дефицитом качества, быстрыми обещаниями и методами, которые не имеют доказательной базы.

На этом фоне в Баку функционирует центр, который стремится изменить сам подход к работе с детьми и их семьями. Speech Area Baku - это пространство, где на первое место ставят научность, прозрачность и комплексный подход.

О том, как возникла идея создать центр, почему здесь не верят в «чудеса за месяц» и каким видят будущее детского развития, мы поговорили с Елизаветой Юрьевой - клиническим психологом, поведенческим аналитиком BCaBA, игровым логопедом и руководителем центра Speech Area Baku и с соучредителем центра, клиническим психологом, детским нейропсихологом Курбановой Марьям.

- Как возникла идея создать Центр развития ребёнка, что стало главным стимулом - личный опыт, наблюдения или профессиональные потребности? Какую миссию вы закладываете в его деятельность?

- (Елизавета) Наш центр появился не случайно. Татьяна Грузинова (логопед-эксперт, автор методики стимуляции речи не говорящих детей, руководитель центра «Территория речи») искала страны, где можно расширить масштабы своей работы и создать место, способное давать детям действительно качественную помощь. В это же время в Азербайджане Марьям стремилась открыть центр, который бы отвечал высоким стандартам коррекции и мог стать опорой для родителей.

Так соединились две идеи - желание привнести сильную методологию и стремление развивать качественную помощь здесь, в Азербайджане. Так появился наш центр.

Миссия центра - помогать родителям понимать, что такое настоящая, качественная и эффективная коррекция.

К сожалению, в коррекционной сфере очень много специалистов, которые работают некачественно, обещают быстрые «чудеса», вводят родителей в заблуждение или не готовы вести долгую системную работу. Из-за этого родители теряются и не знают, кому доверять.

Мы создаём пространство, где:

• коррекция основана на доказательных методах;

• соблюдаются стандарты качества;

• родителям объясняют процесс, динамику и реальные ожидания;

• ценится каждое маленькое достижение;

• нет пустых обещаний «быстрого результата» или «волшебного излечения».

Коррекция - это путь маленьких шагов. Иногда медленных, но всегда осознанных, последовательных и ведущих к реальным изменениям. И задача нашего центра - показать, как должно быть, и стать ориентиром для родителей и специалистов.

- На каких принципах строится работа центра, чем ваши подходы отличаются от других образовательных и коррекционных учреждений, и какие направления вы считаете наиболее востребованными сегодня?

- (Марьям) В основе работы центра - только научно доказанные методы, эффективность которых подтверждена исследованиями и многолетней практикой. Мы считаем, что дети должны получать помощь, основанную на реальных данных, а не на сомнительных или устаревших подходах.

Мы работаем комплексно, потому что развитие ребёнка - это взаимосвязанные процессы. Невозможно качественно продвигаться в развитии речи, если полностью игнорировать сенсорную регуляцию, моторику и работу с телом. Так же, как невозможно развивать тело, если не учитывать академические навыки или когнитивное развитие.

Поэтому мы развиваем те направления, которые:

1. Подтверждены научно - имеют доказательную базу и признаны мировым сообществом.

2. Эффективны в комплексе - усиливают друг друга и дают лучший результат для ребёнка.

Всё, что не имеет доказательной базы, что относится к ненаучным, недоказанным или неэффективным методам, - мы не применяем и не развиваем. Наша задача - безопасность, эффективность и качество коррекции.

Какие направления мы развиваем:

•Классическая логопедия;

•игровая логопедия (запатентованная методика центра Территории Речи - это структурированный и системный подход, который отлично работает как с неговорящими детьми, так и с детьми, у которых речь есть, но она нечеткая или недостаточно оформленная. Методика показывает высокую эффективность в запуске речи и формировании базовых коммуникативных навыков.)

* АВА (Прикладной анализ поведения) - наука, которая имеет огромную доказательную базу по работе с детьми с особенностями развития;

* Denver (ESDM) - раннее вмешательство, эффективно для детей с 10 месяцев. Ранняя коррекция дает наилучшие результаты по адаптации и формированию навыков у детей.

* Нейрокоррекция;

* Сенсорная интеграция (наши специалисты работают непосредственно с истоками и учились у создателей направления).

- Как вы формируете команду специалистов - логопедов, дефектологов, нейропсихологов? Насколько важна для вас мультидисциплинарная работа и какие качества считаете ключевыми для педагогов вашего центра?

- (Елизавета) Говоря о команде и специалистах, отмечу, что формирование команды - один из самых сложных и ответственных процессов в работе центра. Мы тщательно подходим к каждому этапу, чтобы в команду попадали специалисты, которые действительно готовы работать качественно и профессионально.

Сначала мы проводим большое количество собеседований. Нам важно, чтобы кандидат подходил нам по профильному образованию, по личным качествам и по своим навыкам. Только после этого человек проходит в следующий этап - обучение.

Обучение в нашем центре бесплатное, и на старте многим кажется, что всё просто: «поучусь немного и быстро всему научусь». Но как только начинается реальная практика - в игровой логопедии или другом направлении - становится понятно, насколько это глубокий, структурированный и сложный процесс.

На этом этапе отсеивание происходит естественно: остаются только самые сильные, самые мотивированные и умные специалисты, те, кто готов работать до конца, учиться, принимать обратную связь и расти профессионально. Остаются специалисты эмоционально устойчивые, которым не безразлична судьба ребенка и его семьи.

Именно так формируется команда, которой мы можем доверять качество работы и результаты детей.

Как бы странно это ни звучало, но самое важное качество для специалиста нашего центра - это упорство, любознательность и стремление расти. Без этих качеств невозможно задержаться в нашей системе, освоить методики и выйти на высокий уровень профессионализма.

Специалисты, которые работают у нас, - это люди, которым действительно интересно то, что они делают. Они:

• регулярно приходят на супервизии;

• постоянно обучаются, каждую неделю;

• приходят с вопросами и инициативой;

• анализируют свои занятия;

• хотят улучшать качество работы от встречи к встрече.

Именно это стремление к росту и постоянному развитию является для нас ключевым. Потому что только такой специалист может дать ребёнку качественную, эффективную и честную коррекцию.

Междисциплинарное взаимодействие - это один из ключевых принципов работы нашего центра. Если ребёнок занимается по одному направлению в изоляции и отсутствует сотрудничество между специалистами, навыки формируются разрозненно, без общей системы и без комплексного развития.

Мы же стремимся к тому, чтобы все процессы были взаимосвязаны.

Наши специалисты:

• обмениваются наблюдениями и рекомендациями;

• согласовывают цели и этапы коррекции;

• корректируют планы, опираясь на данные коллег;

• поддерживают единый вектор развития ребёнка.

Например, специалист по сенсорной интеграции может давать рекомендации ABA-специалисту, а ABA-специалист - логопеду. Такая коллаборация усиливает каждое направление и делает работу значительно эффективнее.

Комплексный подход позволяет:

• формировать навыки быстрее;

• закреплять их в разных средах;

• поддерживать единую структуру и динамику развития.

Это делает коррекцию не только эффективной, но и устойчивой, потому что каждый специалист является частью общей системы, работающей на один результат - развитие ребёнка. Важно, что происходит не только развитие ребенка, но и улучшение качества жизни семьи.

- С какими запросами родители чаще всего обращаются в центр, как вы помогаете им стать активными участниками развития ребёнка и есть ли истории успеха, которыми вы особенно гордитесь?

- (Марьям) К нам обращаются семьи с самыми разными запросами. Начиная от:

• ребёнок не откликается, не вступает в контакт;

• отсутствует речь или не появляются новые слова;

• нет звуков, нет указательного жеста;

• трудности в общении со взрослыми и сверстниками;

• отсутствие коммуникации с детьми.

И заканчивая школьниками и разными сложностями у них:

• ребёнок плохо адаптируется к школе;

• возникают сложности с поведением в классе;

• снижена концентрация внимания;

• наблюдаются трудности в математике или конкретных учебных предметах.

Мы работаем со всем спектром подобных задач - от раннего развития и запуска речи до сопровождения школьных навыков и поведения. Мы работаем не зависимо от диагноза и возраста.

Мы всегда просим родителей присутствовать на уроках - это принципиальная позиция нашего центра. Возможно, именно это сильнее всего отличает нас от других организаций.

Самое простое - завести ребёнка в кабинет, закрыть дверь и позже сказать родителю: «Он хорошо позанимался, у него был прогресс». Но мы верим в честность и открытость.

Родитель должен видеть реальный процесс занятия:

• как ребёнку даются задания;

• как он реагирует на педагога;

• что у него получается;

• где возникают трудности.

Это помогает родителям понимать реальную динамику, а не иллюзию результата.

Иногда такая прозрачность играет против нас - родителям бывает эмоционально комфортнее там, где им просто показывают трёхминутное видео и говорят, что всё отлично. Но мы за реальность, а не за удобные иллюзии.

Присутствие родителя позволяет:

• понимать, как работает специалист;

• видеть, что ребёнок делает в процессе;

• перенимать приёмы и подходы;

• правильно повторять задания дома.

Мы регулярно даём чёткие домашние рекомендации, чтобы работа продолжалась и вне центра. Только так можно добиться устойчивого результата.

Говоря об успехах детей, у нас действительно много успешных историй, которыми мы искренне гордимся. Есть дети, которые благодаря совместной работе с семьёй успешно пошли в школу - в первый, второй класс - и родители благодарили нас за то, что центр стал частью этого пути.

Особенно ценны те случаи, когда семья была с нами от начала и до конца или проходила большой путь в течение нескольких лет. Мы видели, как формируются навыки, как ребёнок становится увереннее, как появляются новые возможности. И эти результаты - заслуга и родителей, и специалистов, и всей совместной работы.

Таких историй много, и выделить одну самую важную почти невозможно. Каждая - уникальна, ценна и по-своему трогательна.

- Какие планы у центра на ближайший год, планируете ли расширять направления или запускать новые программы, и как вы видите будущее детского развития в условиях современных технологий и подходов?

- (Елизавета) Мы продолжаем расти, расширять штат и развивать новые направления. Но для нас принципиально важным остаётся качество - поэтому процесс набора специалистов всегда долгий и тщательный.

Мы не можем просто взять десять человек и назвать их специалистами.

Мы проводим огромное количество собеседований, тщательно отбираем кандидатов, обучаем их, поддерживаем на супервизиях и доводим до уровня, на котором они могут работать эффективно и безопасно. Иногда нас даже упрекают в том, что мы набираем медленно, но это осознанный выбор - в пользу качества, а не количества.

Мы активно движемся в нескольких направлениях:

Расширение сотрудничества со школами

Комплексная работа даёт лучший результат. Когда коррекционная команда и школа взаимодействуют, динамика ребёнка значительно выше.

Не все школы готовы сотрудничать - иногда им кажется, что дополнительные меры не нужны. Но есть образовательные организации, которые идут навстречу, и с ними мы видим действительно сильные результаты. Мы продолжим развивать это направление.

Сотрудничество с врачами

Мы стремимся к тому, чтобы медицинская и коррекционная части были единым процессом. Грамотная передача информации, обмен наблюдениями, взаимные рекомендации - всё это делает работу в разы результативнее.

Не все врачи готовы к такому формату, но те, кто открыты к взаимодействию, дают потрясающие результаты в связке со специалистами центра.

Наша главная миссия - создать междисциплинарный подход и стать дорожной картой для правильного, последовательного, грамотного развития, и стать местом поддержки для родителей, где у них будет прозрачность и ясность, понимание как развивать его.

- Спасибо за интервью!