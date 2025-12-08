Коррекция без иллюзий: как в Baku Speech Area создают новую культуру детского развития - ИНТЕРВЬЮ
Современная коррекционная помощь, особенно касающаяся детей с особенностями развития, всё чаще сталкивается с дефицитом качества, быстрыми обещаниями и методами, которые не имеют доказательной базы.
На этом фоне в Баку функционирует центр, который стремится изменить сам подход к работе с детьми и их семьями. Speech Area Baku - это пространство, где на первое место ставят научность, прозрачность и комплексный подход.
О том, как возникла идея создать центр, почему здесь не верят в «чудеса за месяц» и каким видят будущее детского развития, мы поговорили с Елизаветой Юрьевой - клиническим психологом, поведенческим аналитиком BCaBA, игровым логопедом и руководителем центра Speech Area Baku и с соучредителем центра, клиническим психологом, детским нейропсихологом Курбановой Марьям.
- Как возникла идея создать Центр развития ребёнка, что стало главным стимулом - личный опыт, наблюдения или профессиональные потребности? Какую миссию вы закладываете в его деятельность?
- (Елизавета) Наш центр появился не случайно. Татьяна Грузинова (логопед-эксперт, автор методики стимуляции речи не говорящих детей, руководитель центра «Территория речи») искала страны, где можно расширить масштабы своей работы и создать место, способное давать детям действительно качественную помощь. В это же время в Азербайджане Марьям стремилась открыть центр, который бы отвечал высоким стандартам коррекции и мог стать опорой для родителей.
Так соединились две идеи - желание привнести сильную методологию и стремление развивать качественную помощь здесь, в Азербайджане. Так появился наш центр.
Миссия центра - помогать родителям понимать, что такое настоящая, качественная и эффективная коррекция.
К сожалению, в коррекционной сфере очень много специалистов, которые работают некачественно, обещают быстрые «чудеса», вводят родителей в заблуждение или не готовы вести долгую системную работу. Из-за этого родители теряются и не знают, кому доверять.
Мы создаём пространство, где:
• коррекция основана на доказательных методах;
• соблюдаются стандарты качества;
• родителям объясняют процесс, динамику и реальные ожидания;
• ценится каждое маленькое достижение;
• нет пустых обещаний «быстрого результата» или «волшебного излечения».
Коррекция - это путь маленьких шагов. Иногда медленных, но всегда осознанных, последовательных и ведущих к реальным изменениям. И задача нашего центра - показать, как должно быть, и стать ориентиром для родителей и специалистов.
- На каких принципах строится работа центра, чем ваши подходы отличаются от других образовательных и коррекционных учреждений, и какие направления вы считаете наиболее востребованными сегодня?
- (Марьям) В основе работы центра - только научно доказанные методы, эффективность которых подтверждена исследованиями и многолетней практикой. Мы считаем, что дети должны получать помощь, основанную на реальных данных, а не на сомнительных или устаревших подходах.
Мы работаем комплексно, потому что развитие ребёнка - это взаимосвязанные процессы. Невозможно качественно продвигаться в развитии речи, если полностью игнорировать сенсорную регуляцию, моторику и работу с телом. Так же, как невозможно развивать тело, если не учитывать академические навыки или когнитивное развитие.
Поэтому мы развиваем те направления, которые:
1. Подтверждены научно - имеют доказательную базу и признаны мировым сообществом.
2. Эффективны в комплексе - усиливают друг друга и дают лучший результат для ребёнка.
Всё, что не имеет доказательной базы, что относится к ненаучным, недоказанным или неэффективным методам, - мы не применяем и не развиваем. Наша задача - безопасность, эффективность и качество коррекции.
Какие направления мы развиваем:
•Классическая логопедия;
•игровая логопедия (запатентованная методика центра Территории Речи - это структурированный и системный подход, который отлично работает как с неговорящими детьми, так и с детьми, у которых речь есть, но она нечеткая или недостаточно оформленная. Методика показывает высокую эффективность в запуске речи и формировании базовых коммуникативных навыков.)
* АВА (Прикладной анализ поведения) - наука, которая имеет огромную доказательную базу по работе с детьми с особенностями развития;
* Denver (ESDM) - раннее вмешательство, эффективно для детей с 10 месяцев. Ранняя коррекция дает наилучшие результаты по адаптации и формированию навыков у детей.
* Нейрокоррекция;
* Сенсорная интеграция (наши специалисты работают непосредственно с истоками и учились у создателей направления).
- Как вы формируете команду специалистов - логопедов, дефектологов, нейропсихологов? Насколько важна для вас мультидисциплинарная работа и какие качества считаете ключевыми для педагогов вашего центра?
- (Елизавета) Говоря о команде и специалистах, отмечу, что формирование команды - один из самых сложных и ответственных процессов в работе центра. Мы тщательно подходим к каждому этапу, чтобы в команду попадали специалисты, которые действительно готовы работать качественно и профессионально.
Сначала мы проводим большое количество собеседований. Нам важно, чтобы кандидат подходил нам по профильному образованию, по личным качествам и по своим навыкам. Только после этого человек проходит в следующий этап - обучение.
Обучение в нашем центре бесплатное, и на старте многим кажется, что всё просто: «поучусь немного и быстро всему научусь». Но как только начинается реальная практика - в игровой логопедии или другом направлении - становится понятно, насколько это глубокий, структурированный и сложный процесс.
На этом этапе отсеивание происходит естественно: остаются только самые сильные, самые мотивированные и умные специалисты, те, кто готов работать до конца, учиться, принимать обратную связь и расти профессионально. Остаются специалисты эмоционально устойчивые, которым не безразлична судьба ребенка и его семьи.
Именно так формируется команда, которой мы можем доверять качество работы и результаты детей.
Как бы странно это ни звучало, но самое важное качество для специалиста нашего центра - это упорство, любознательность и стремление расти. Без этих качеств невозможно задержаться в нашей системе, освоить методики и выйти на высокий уровень профессионализма.
Специалисты, которые работают у нас, - это люди, которым действительно интересно то, что они делают. Они:
• регулярно приходят на супервизии;
• постоянно обучаются, каждую неделю;
• приходят с вопросами и инициативой;
• анализируют свои занятия;
• хотят улучшать качество работы от встречи к встрече.
Именно это стремление к росту и постоянному развитию является для нас ключевым. Потому что только такой специалист может дать ребёнку качественную, эффективную и честную коррекцию.
Междисциплинарное взаимодействие - это один из ключевых принципов работы нашего центра. Если ребёнок занимается по одному направлению в изоляции и отсутствует сотрудничество между специалистами, навыки формируются разрозненно, без общей системы и без комплексного развития.
Мы же стремимся к тому, чтобы все процессы были взаимосвязаны.
Наши специалисты:
• обмениваются наблюдениями и рекомендациями;
• согласовывают цели и этапы коррекции;
• корректируют планы, опираясь на данные коллег;
• поддерживают единый вектор развития ребёнка.
Например, специалист по сенсорной интеграции может давать рекомендации ABA-специалисту, а ABA-специалист - логопеду. Такая коллаборация усиливает каждое направление и делает работу значительно эффективнее.
Комплексный подход позволяет:
• формировать навыки быстрее;
• закреплять их в разных средах;
• поддерживать единую структуру и динамику развития.
Это делает коррекцию не только эффективной, но и устойчивой, потому что каждый специалист является частью общей системы, работающей на один результат - развитие ребёнка. Важно, что происходит не только развитие ребенка, но и улучшение качества жизни семьи.
- С какими запросами родители чаще всего обращаются в центр, как вы помогаете им стать активными участниками развития ребёнка и есть ли истории успеха, которыми вы особенно гордитесь?
- (Марьям) К нам обращаются семьи с самыми разными запросами. Начиная от:
• ребёнок не откликается, не вступает в контакт;
• отсутствует речь или не появляются новые слова;
• нет звуков, нет указательного жеста;
• трудности в общении со взрослыми и сверстниками;
• отсутствие коммуникации с детьми.
И заканчивая школьниками и разными сложностями у них:
• ребёнок плохо адаптируется к школе;
• возникают сложности с поведением в классе;
• снижена концентрация внимания;
• наблюдаются трудности в математике или конкретных учебных предметах.
Мы работаем со всем спектром подобных задач - от раннего развития и запуска речи до сопровождения школьных навыков и поведения. Мы работаем не зависимо от диагноза и возраста.
Мы всегда просим родителей присутствовать на уроках - это принципиальная позиция нашего центра. Возможно, именно это сильнее всего отличает нас от других организаций.
Самое простое - завести ребёнка в кабинет, закрыть дверь и позже сказать родителю: «Он хорошо позанимался, у него был прогресс». Но мы верим в честность и открытость.
Родитель должен видеть реальный процесс занятия:
• как ребёнку даются задания;
• как он реагирует на педагога;
• что у него получается;
• где возникают трудности.
Это помогает родителям понимать реальную динамику, а не иллюзию результата.
Иногда такая прозрачность играет против нас - родителям бывает эмоционально комфортнее там, где им просто показывают трёхминутное видео и говорят, что всё отлично. Но мы за реальность, а не за удобные иллюзии.
Присутствие родителя позволяет:
• понимать, как работает специалист;
• видеть, что ребёнок делает в процессе;
• перенимать приёмы и подходы;
• правильно повторять задания дома.
Мы регулярно даём чёткие домашние рекомендации, чтобы работа продолжалась и вне центра. Только так можно добиться устойчивого результата.
Говоря об успехах детей, у нас действительно много успешных историй, которыми мы искренне гордимся. Есть дети, которые благодаря совместной работе с семьёй успешно пошли в школу - в первый, второй класс - и родители благодарили нас за то, что центр стал частью этого пути.
Особенно ценны те случаи, когда семья была с нами от начала и до конца или проходила большой путь в течение нескольких лет. Мы видели, как формируются навыки, как ребёнок становится увереннее, как появляются новые возможности. И эти результаты - заслуга и родителей, и специалистов, и всей совместной работы.
Таких историй много, и выделить одну самую важную почти невозможно. Каждая - уникальна, ценна и по-своему трогательна.
- Какие планы у центра на ближайший год, планируете ли расширять направления или запускать новые программы, и как вы видите будущее детского развития в условиях современных технологий и подходов?
- (Елизавета) Мы продолжаем расти, расширять штат и развивать новые направления. Но для нас принципиально важным остаётся качество - поэтому процесс набора специалистов всегда долгий и тщательный.
Мы не можем просто взять десять человек и назвать их специалистами.
Мы проводим огромное количество собеседований, тщательно отбираем кандидатов, обучаем их, поддерживаем на супервизиях и доводим до уровня, на котором они могут работать эффективно и безопасно. Иногда нас даже упрекают в том, что мы набираем медленно, но это осознанный выбор - в пользу качества, а не количества.
Мы активно движемся в нескольких направлениях:
Расширение сотрудничества со школами
Комплексная работа даёт лучший результат. Когда коррекционная команда и школа взаимодействуют, динамика ребёнка значительно выше.
Не все школы готовы сотрудничать - иногда им кажется, что дополнительные меры не нужны. Но есть образовательные организации, которые идут навстречу, и с ними мы видим действительно сильные результаты. Мы продолжим развивать это направление.
Сотрудничество с врачами
Мы стремимся к тому, чтобы медицинская и коррекционная части были единым процессом. Грамотная передача информации, обмен наблюдениями, взаимные рекомендации - всё это делает работу в разы результативнее.
Не все врачи готовы к такому формату, но те, кто открыты к взаимодействию, дают потрясающие результаты в связке со специалистами центра.
Наша главная миссия - создать междисциплинарный подход и стать дорожной картой для правильного, последовательного, грамотного развития, и стать местом поддержки для родителей, где у них будет прозрачность и ясность, понимание как развивать его.
- Спасибо за интервью!