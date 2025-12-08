В Баку подростки подозреваются в краже на 7 тысяч манатов

В Баку задержаны подростки, подозреваемые в краже на 7 тысяч манатов.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.

Указывается, что сотрудниками полиции задержаны двое подростков, которые подозреваются в краже мопеда стоимостью 7000 манатов, принадлежащего одному гражданину в Бинагадинском районе.

В то же время, в полицию поступила информация о кражах, совершённых в разное время из лифтов жилых зданий на территории Ясамальского района. В результате мер, принятых сотрудниками 29-го отделения полиции Ясамальского РУП, был установлен и задержан З.Насиров, ранее судимый за кражу и преступления, связанные с наркотиками, который подозревается в совершении этих деяний.

По данным фактам ведётся расследование.