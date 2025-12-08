Посольство: Визит Маккина укрепил долгосрочное оборонное сотрудничество между США и Азербайджаном - ФОТО
Заместитель директора Европейского командования США по партнерству, сотрудничеству в сфере безопасности и борьбе против оружия массового уничтожения, генерал-майор Крис Маккини в ходе визита в Азербайджан обсудил вопросы сотрудничества между Вашингтоном и Баку в сфере обороны.
Как сообщает 1news.az со ссылкой на публикацию посольства США в Азербайджане в соцсети, Маккини провел встречи в министерствах обороны и чрезвычайных ситуаций Азербайджана.
В частности, он провел обсуждения с подразделениями обоих министерств по борьбе с ядерными, радиологическими, химическими и биологическими угрозами, а также посетил Аллею шехидов, выразив свое почтение погибшим при защите суверенитета и территориальной целостности Азербайджана.
"Визит Маккини укрепит долгосрочное оборонное сотрудничество между Соединенными Штатами Америки и Азербайджаном, подчеркивает общие интересы в области безопасности и стабильности Азербайджана и региона в целом", - говорится в публикации.
From November 30 - December 3, Brigadier General Chris McKinney, the @US_EUCOM Deputy Director for Partnering, Security Cooperation, and Countering Weapons of Mass Destruction, visited Baku. During his time in Azerbaijan, Brigadier General McKinney visited the @wwwmodgovaz and… pic.twitter.com/UbZoDMU1as — U.S. Embassy Baku (@USEmbassyBaku) December 8, 2025