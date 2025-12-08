Нателла Керимова: «Фраза, что Мехсети была гулящей женщиной, равносильна преступлению» - ФОТО - ВИДЕО

Азербайджанская модель, ведущая, блогер, директор модельного агентства Silk Way, гянджинка Нателла Керимова в социальной сети Facebook высказалась на одну из самых обсуждаемых тем последних дней – скандал вокруг фильма режиссера Суад Гара «Məhsəti».

Напомним, что не прошедший цензуру в Киноагентстве АР и исключенный из программы Бакинского международного кинофестиваля фильм режиссера Суад Гара «Məhsəti» остается одной из самых обсуждаемых тем в азербайджанских СМИ и социальных сетях - по сюжету скандального фильма, молодая актриса, роль которой исполняет Фаргана Абдулла, пытаясь перевоплотиться в поэтессу XII века Мехсети Гянджеви, ходит с друзьями в клуб, употребляет алкоголь, танцует и вступает в романтические отношения с мужчиной.

Ниже представлен пост Нателлы Керимовой на данную резонансную тему:

«Я не очень люблю высказывать своё мнение, если о нём не спрашивают, но тема, касающаяся Мехсети Гянджеви, для меня совершенно особенная, поэтому мне стоило больших усилий молчать предыдущие несколько дней, пока не удалось посмотреть фильм, чтобы не высказываться голословно, основываясь на слухах и интерпретациях.

Вчера, наконец, посмотрела и могу теперь говорить, исходя из собственных впечатлений. Главным из которых в течение всего просмотра было недоумение.

Я не кинокритик, но человек, работавший и общавшийся с большими мастерами кино, много лет вела одно из главных и лучших ежегодных мероприятий - международный кинофестиваль «Восток-Запад», а также премию «Гызыл Чыраг» и пр.

Но даже всего этого не нужно, чтобы понять, что фильм, оказавшийся на слуху благодаря скандалу, откровенно неудачный и слабый со всех сторон. Может у авторов и был какой-то благородный замысел осветить животрепещущую социальную тему, но, к сожалению, воплотить это на деле никак не удалось. И тем большее возмущение и неприятие вызывает попытка прикрыться громким именем выдающейся женщины, одной из ярчайших звёзд не только в мировой литературе, но и в истории страны.

Фраза, брошенная одним из «героев» о том, что Мехсети была гулящей женщиной, как по мне, и вовсе равносильна преступлению. Даже если предположить, что должна вызвать задуманную авторами противоположную реакцию у зрителя. Зритель, в большинстве не знакомый ни с творчеством, ни с жизнью Мехсети, только одобрительно поддакнет в поддержку, что я за эти несколько дней и наблюдала в различных постах и комментариях под ними. И, честно говоря, все эти оскорбительные выражения от, на первый взгляд, даже адекватных людей, очень коробили.

Мне кажется, если авторам так уж сильно хотелось подчеркнуть проблему в рамках какого-то исторического отрезка, стоило бы «посветить» в конец 19-го- начало 20-го веков, пошерстить мемуары Банин, например, где довольно подробно и откровенно расписаны шокирующие интимные подробности местного социума.

Повторюсь, что имя и личность Мехсети для меня совершенно особенная с самого детства. Она, как никто другой, отражает дух родного города- гордый, своенравный, свободолюбивый, который не сломить ни запретами, ни наказаниями. И, в принципе, не только города, но и в целом - это самый прекрасный образ азербайджанской женщины: умной, образованной, свободной, талантливой и красивой!

У нас дома на книжной полке среди прочих популярных в то время изданий как классиков, так и современников, в ряд стояли четыре небольшие книжки: Мехсети Гянджеви, Мирзы Шафи Вазеха, Физули и Натаван. И, уж не знаю, был ли это зов крови или таланты переводчиков (я всегда отдельно подчёркиваю их заслуги), но именно первые две я читала и перечитывала, учила наизусть, писала по их творчеству рефераты в школе и пронесла и сохранила по жизни особую любовь, как к очень родным людям, которыми не перестаю восхищаться. Эти небольшие книжки со мной по сей день, на отдельной полке с любимыми произведениями. Я рассказываю об их авторах везде, где есть такая возможность, читаю и публикую их стихи, попутно выясняя, что известны они, к сожалению, очень немногим. Но тем важнее ощущается самовозложенная миссия.

И раз так совпало, напомню, что как раз в эти дни шесть лет назад Международный астрономический союз утвердил моё предложение назвать одну из экзопланет Гянджой, а её главную звезду - Мехсети.

Мы с Фамилем Мустафа боролись за это всеми силами, ибо во всех источниках Мехсети указана как персидская поэтесса и нам поставили условием доказать её принадлежность Азербайджану. Перелопатив весь интернет и почти отчаявшись, я чудом обнаружила статью на французском (!) языке (штаб-квартира МАС расположена в Париже), где рассказывалось о том, что Фонд Гейдара Алиева летом того же года проводил в Коньяке научную конференцию, посвящённую Мехсети и её творческому наследию. Там же установлен ей памятник и на мероприятии присутствовали официальные представители французской администрации.

Это и послужило решающим аргументом, после которого во время прямой трансляции было объявлено, что теперь официально существует экзопланета Гянджа и звезда Мехсети.

И я бы очень хотела, чтобы эта великая женщина прославлялась не скандалами на её имени, а своими стихами, которые хорошо бы, если переведут и будут публиковать на разных языках, как это было с произведениями Мирзы Шафи. Но это уже совсем другая история».

