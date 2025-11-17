Партия Пашиняна победила на выборах в совет старейшин в Вагаршапате, в том числе в Эчмиадзине

Центральная избирательная комиссия Армении опубликовала предварительные итоги выборов в Вагаршапате - правящий «Гражданский договор» лидирует после подсчета бюллетеней со всех 47 участков.

Партия власти набрала 48,5% голосов, получив большинство в совете старейшин общины и возможность единолично сформировать власть. На втором месте блок «Победа» (входят партии «Вперед» и «Дашнакцутюн») с 31,9%, на третьем — «Мать Армения» (5,4%).

По предварительным подсчетам, 33 места в Совете распределяются следующим образом: «ГД» получает 19 мандатов, блок «Победа» – 12 мандатов, «Мать Армения» - 2 мандата.

Напомним, за места в общинном совете Вагаршапата боролись 8 политических сил.

За ходом выборов наблюдали 6 организаций, которые зафиксировали разные нарушения.

Выборы в Вагаршапате важны правящей команде во главе с премьер-министром Армении Николом Пашиняном по ряду причин. Эчмиадзин — это не просто очередная община, а духовная столица Армении.

Победа на этих выборах для власти значима в контексте конфликта властей с руководством Армянской апостольской церкви.

Итоги голосования станут индикатором настроений общества. Для Пашиняна победа здесь означает ослабление ключевых оппозиционных групп, участвующих в избирательной кампании.

