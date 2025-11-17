Пашинян воспринял победу в Вагаршапате как импульс для «освобождения Святого Эчмиадзина»

Премьер-министр Армении Никол Пашинян воспринял победу своей партии в Вагаршапате (укрупненная община с духовным центром в Эчмиадзине - ред) как "мандат"для низложения Католикоса всех армян Гарегина II.

Заявление об этом он сделал в соцсети.

Пашинян поздравил народ с проведением демократических выборов. По его мнению, жители общины, избрав главой кандидата "Гражданского договора" Аргишти Мехакяна, подтвердили, что лучший способ увековечить память погибших за страну – это создать мирную, благополучную и демократическую Армению.

"Вы показали несомненную поддержку стратегии "Гражданского договора" по укреплению нашей государственности, независимости, суверенитета и свободы. Своим выбором вы дали важный импульс для процесса освобождения Первопрестольного Эчмиадзина от Ктрича Нерсисяна (мирское имя Католикоса, которое недопустимо использовать в отношении духовенства)", - написал премьер.

По его словам, победа "Гражданского договора" в Эчмиадзине – прелюдия к республиканским парламентским выборам 2026 г.

Правящий "Гражданский договор" одержал победу на выборах в Совет старейшин в укрупненной общине Вагаршапат Армавирской области (включает населенные пункты Эчмиадзин, Хой и Воскеат).

По предварительным данным, "ГД" набрала 48,6% голосов и после распределения мандатов сможет единолично управлять общиной.

