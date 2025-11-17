Иран начал засев облаков, чтобы вызвать осадки

В Иране, который переживает самый тяжелый период засухи за последние годы, начались работы по облачному сеянию для создания осадков.

Обвинив Израиль и Объединенные Арабские Эмираты в том, что они «воруют наши облака», Иран провел первую операцию по засеву облаков в районе озера Урмия, которое в значительной степени превратилось в соляную пустыню.

Иранская метеорологическая служба объявила, что уровень осадков по сравнению со средним многолетним значением снизился на 89%, заявив, что в стране наблюдается «самая засушливая осень за последние 50 лет».

В столице Тегеране количество осадков упало до самого низкого уровня за последний век, и в нескольких провинциях не было дождя несколько месяцев.

Снижение водных ресурсов на Ближнем Востоке и последствия изменения климата становятся предметом напряженности между странами в вопросах методов создания осадков.

Облачная сеялка — это метод, при котором в облака распыляются частицы, такие как йодид серебра или соль, с помощью самолетов, чтобы вызвать образование осадков. Иран в прошлом году объявил, что теперь полностью может применять эту технологию своими силами.

Источник: Haberler