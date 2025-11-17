Киев просит Тбилиси разрешить перевезти Саакашвили для лечения в другую страну

Вопрос вывоза экс-президента Грузии Михаила Саакашвили из этой страны является частью украинской повестки дня, заявил в интервью телеканалу «ТВ Пирвели» советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

«Мы обращаемся к официальным властям Грузии с просьбой дать нам возможность перевезти Саакашвили, если не в Украину, то хотя бы в другую страну для медицинских целей», - сказал Подоляк.

По его словам, украинская сторона активно работает над этим вопросом.

«Президент Зеленский неоднократно высказывал свою позицию относительно Саакашвили, поскольку мы считаем его полноправным гражданином Украины и, конечно же, понимаем, что он - сердце Грузии. Совместно с европейскими и американскими коллегами мы направляем обращения - будь то через МИД или через Офис президента. Ещё раз обращаемся к официальным властям Грузии: дайте нам возможность перевезти Саакашвили, если не в Украину, то хотя бы в другую страну для лечения. Если появится какая-либо другая юридическая форма, президент Украины воспользуется такой формулой. Для меня жизнь Михаила Саакашвили безусловно очень важна и ценна», - заявил Подоляк.

Источник: 1tv.ge