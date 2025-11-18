Расширен список услуг, попадающих под «возврат НДС»

Со следующего года гражданам будет выплачиваться больше средств по «возврату НДС».

Как передает 1news.az, об этом написал депутат, экономист Вугар Байрамов в своих соцсетях.

Он отметил, что в Налоговый кодекс со следующего года планируется внести новое изменение, связанное с механизмом «возврата НДС» (ƏDV gerial).

Проект был поддержан комитетом Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству и рекомендован к пленарному заседанию.

«Согласно новым изменениям, со следующего года гражданам планируется выплачивать больше средств по механизму «возврата НДС». Так, согласно предложенному проекту, механизм «возврата НДС» будет применяться к услугам, оказываемым парикмахерскими, салонами красоты и косметологическими центрами. Это означает, что наши граждане, пользующиеся этими услугами, смогут вернуть часть уплаченного налога», - пояснил депутат.

Он добавил, что цель новых правил - усилить прозрачность в указанных секторах и стимулировать безналичные платежи. Это также позволит выплачивать средства потребителям путем возврата части платежа при пользовании этими услугами. Это носит прямой стимулирующий характер. В связи с этим новые правила, наряду с предоставлением потребителям возможности вернуть часть уплаченных ими средств, ускорят процесс «обеления» (легализации) упомянутой сферы.