Общество

Азербайджан усиливает меры по борьбе с ящуром

Фаига Мамедова10:38 - Сегодня
Азербайджан усиливает меры по борьбе с ящуром

Согласно совместному заявлению Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) и Всемирной организации по охране здоровья животных, серотип SAT-1 (Southern African Territories) ящура, который в основном характерен для Южной Африки, был обнаружен в последние месяцы в регионах Ближнего Востока и Западной Евразии.

На территории третьего эпидемиологического очага, который включает Турцию, Грузию, Ирак и Азербайджан, официально подтверждено распространение серотипа SAT-1 данного заболевания в Турции и Ираке.

Как сообщает 1news.az, об этом заявило Министерство сельского хозяйства Азербайджана.

Отмечается, что по этой причине ФАО и МЭБ рекомендовали соответствующим странам усилить меры биобезопасности, мониторинга и вакцинации, а также усовершенствовать механизмы раннего оповещения и реагирования на болезнь.

Учитывая риски заражения серотипом SAT-1 ящура в регионе, Агентство аграрных услуг (ААС) при Министерстве сельского хозяйства Азербайджанской Республики дополнительно к плану вакцинации на этот год закупило вакцину против этого серотипа ящура и, по согласованию с соответствующими структурами, приступило к профилактическим прививочным мероприятиям.

Сообщается, что завершение закупок вакцины и мероприятий по вакцинации планируется до конца текущего года. Определенная часть вакцины уже доставлена в нашу страну, и начата работа по вакцинации против серотипа SAT-1 ящура в приграничных районах. Проводимые профилактические меры призваны предотвратить распространение серотипа SAT-1 ящура на территории страны и минимизировать потери в животноводстве.

ААС, принимая во внимание рекомендации ФАО и МЭБ, продолжает свою деятельность, направленную на сохранение эпизоотической стабильности, усиление мер биобезопасности и оперативное проведение вакцинации.

