В Турции задержаны 22 подозреваемых в связях с FETÖ

Главная прокуратура Анкары выдала ордера на задержание 22 подозреваемых в рамках расследования деятельности секретной структуры FETÖ, проникшей в командование сухопутных войск.

Согласно заявлению Главной прокуратуры Анкары, Бюро по расследованию террористических преступлений начало расследование в отношении лиц, опознанных как имеющие связи со структурой FETÖ, проникшей в командование сухопутных войск.

Из 22 задержанных 8 человек являются военнослужащими действительной службы, 6 военнослужащих находятся в отставке, 4 военнослужащих были ранее уволены со службы, 3 - действующие госслужащие и 1 - работник частного сектора.

Сотрудники столичной полиции продолжают процесс одновременного задержания подозреваемых в девяти провинциях.

Источник: TRT Haber