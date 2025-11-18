Ильхам Алиев поздравил Президента Латвии с Днем независимости

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил письмо Президенту Латвийской Республики Эдгарсу Ринкевичсу.

В письме говорится:

«От себя лично и от имени народа Азербайджана выражаю сердечные поздравления и наилучшие пожелания Вам и всему Вашему народу по случаю национального праздника Латвийской Республики – Дня независимости.

Азербайджано-латвийские отношения имеют добрые традиции. Исторические связи наших народов, нынешний высокий уровень межгосударственных отношений создают хорошие возможности для расширения плодотворного сотрудничества в различных областях.

Уверен, что в интересах наших народов мы и впредь будем прилагать совместные усилия для укрепления традиционно дружественных отношений между нашими странами, полноценного использования потенциала нашего сотрудничества.

В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, а народу Латвии – постоянного мира, благополучия и процветания».