Раскрыта схема подделки фитосанитарных документов с использованием фальшивых зарубежных доменов

В соответствии с международными правилами торговли, в Агентство продовольственной безопасности Азербайджанской Республики (АБПА) поступил запрос от Министерства сельского хозяйства и продовольственной безопасности Государства Израиль относительно подтверждения подлинности фитосанитарных сертификатов.

Как сообщает 1news.az, об этом распространило информацию АБПА.

Было сообщено, что при осмотре представленных фитосанитарных сертификатов была установлена их поддельность. В результате расследований выяснилось, что при считывании QR-кодов на поддельных документах происходит перенаправление на фальшивые домены, созданные в различных зарубежных странах, такие как "e-afsa.com", "storage2.me-qr.com" и "cdn.qr-code-generator.com".

Отметим, что официальным доменом АБПА является "e-afsa.gov.az". При считывании сертификатов, выданных Агентством через QR-код, перенаправление происходит только на официальный домен АБПА.

Информация о выявленном несоответствии была передана в соответствующие структуры Государства Израиль, а также запрошены другие необходимые документы для продолжения расследования.

Все материалы по факту фальсификации переданы в правоохранительные органы для дачи правовой оценки.

Агентство заявляет, что подобные противозаконные действия недопустимы, и в отношении лиц, занимающихся такой деятельностью, будут приняты самые строгие меры в рамках законодательства.

Юридических и физических лиц, занимающихся экспортом, а также владельцев хозяйств просят обращать внимание на то, чтобы при считывании QR-кода сертификатов, выданных Агентством, указывался официальный домен "e-afsa.gov.az".