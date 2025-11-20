 Трампа и Вэнса не пригласили на похороны бывшего вице-президента США Чейни | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

Трампа и Вэнса не пригласили на похороны бывшего вице-президента США Чейни

First News Media13:47 - 20 / 11 / 2025
Трампа и Вэнса не пригласили на похороны бывшего вице-президента США Чейни

Президент и вице-президент США Дональд Трамп и Джей Ди Вэнс не приглашены на похороны бывшего вице-президента страны Дика Чейни, пишет CNN со ссылкой на осведомленный источник.

Мероприятие состоится 20 ноября в Вашингтоне.

На похороны прибудут два бывших американских президента — Джордж Буш-младший и Джо Байден и четыре бывших вице-президента — Камала Харрис, Майк Пенс, Эл Гор и Дэн Куэйл. Также на мероприятие приглашены политики Республиканской и Демократической партий.

Портал Axios пишет, что Трампа могли не пригласить на церемонию прощания из-за испорченных отношений с семьей Чейни.

Отмечается, что это может быть связано с предыдущими высказываниями Трампа в адрес республиканки Лиз Чейни, дочери Дика Чейни, которая в 2017-2023 годах была членом Палаты представителей Конгресса США от штата Вайоминг. Трамп назвал ее «радикально настроенным ястребом войны» за поддержку кандидатуры Камалы Харрис на выборах в 2024 году, а также задался вопросом, как бы она себя повела, если бы на нее было «направлено ружье».

Всего на похоронах Дика Чейни ожидается более 1 тыс. гостей. Поминальная служба пройдет в Национальном соборе Вашингтона.

Белый дом сдержанно отреагировал на смерть политика, напомнил CNN. Дональд Трамп никак не прокомментировал событие, а пресс-секретарь Кэролайн Левитт ограничилась упоминанием, что глава государства осведомлен о смерти господина Чейни.

Дик Чейни умер 3 ноября в возрасте 84 лет. Занимал пост вице-президента при Джордже Буше-младшем с 2001 по 2009 год. До этого был министром обороны, руководителем аппарата Белого дома и представляющим Вайоминг конгрессменом. В предвыборной гонке 2016 года Чейни поддержал Дональда Трампа, однако в 2022-м назвал его трусом и «большой угрозой» для США.

Поделиться:
348

Актуально

Точка зрения

Армянская делегация наносит ответный визит: Мир начинается там, где люди говорят ...

Xроника

В СГБ Азербайджана создается Централизованная информационная и цифровая ...

Точка зрения

Азербайджан задает тон в информационной дипломатии D-8

Политика

Россия утверждает, что посольство Азербайджана в Киеве пострадало от украинской ...

В мире

Индийский самолет разбился на авиашоу в Дубае, пилот погиб - ВИДЕО

В Армении арестовали сына экс-мэра Гюмри

В турецком военном самолете, разбившемся в Грузии, не нашли взрывчатки

«Игра престолов» возвращается: Джордж Мартин анонсировал продолжение

Выбор редактора

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Новости для вас

Генсек ООН осудил российскую атаку на посольство Азербайджана в Киеве

В Армении депортируют журналиста провокационного проекта Wargonzo

ВСУ применили американские ATACMS для удара по РФ

Трамп обвинил мэра Лондона в разгуле преступности

Последние новости

В СГБ Азербайджана создается Централизованная информационная и цифровая аналитическая система - УКАЗ

Сегодня, 16:48

Утверждено соглашение о сотрудничестве в области безопасности с Вьетнамом

Сегодня, 16:42

Военные атташе посетили Национальную академию авиации - ФОТО

Сегодня, 16:40

ОБСЕ: Минский процесс и связанные с ним структуры завершают деятельность

Сегодня, 16:30

Лига чемпионов: объявлен план поездок «Карабаха» в Италию

Сегодня, 16:25

Азербайджан продвигает туристический сектор в глобальной климатической повестке на COP30

Сегодня, 16:22

Еще 47 семьям из села Хоровлу Джебраильского района вручены ключи от домов - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 16:15

Индийский самолет разбился на авиашоу в Дубае, пилот погиб - ВИДЕО

Сегодня, 16:10

Азербайджан задает тон в информационной дипломатии D-8

Сегодня, 16:05

Нурлан Исмаилбейли: Надбавка в 2000 манатов для учителя — это не ежемесячная, а годовая стимулирующая сумма

Сегодня, 15:50

Армянская делегация наносит ответный визит: Мир начинается там, где люди говорят друг с другом

Сегодня, 15:47

Киберполиция вычислила участников незаконных онлайн азартных игр - ВИДЕО

Сегодня, 15:40

Россия утверждает, что посольство Азербайджана в Киеве пострадало от украинской ракеты - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 15:37

Рахман Гаджиев выступил на сессии «Lead Talk» AmCham Azerbaijan - ФОТО

Сегодня, 15:28

В Лянкяране выявлена попытка продажи мяса неизвестного происхождения - ФОТО

Сегодня, 15:25

Пашинян рассказал о важности Казахстана для Армении

Сегодня, 15:22

От туристической компании до частной клиники: раскрыта серия краж в Баку

Сегодня, 15:20

Когда война и коррупция лишают людей надежды: кризис доверия в Украине

Сегодня, 15:17

Основная цель создающегося Центра медиасовершенства - борьба с дезинформацией - Ахмед Исмаилов

Сегодня, 15:15

В Баку задержаны две женщины по подозрению в кражах золота и денег

Сегодня, 15:13
Все новости
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы в Баку принимает своих первых посетителей - бакинцев и гостей нашего города. Открытие Музея Победы с участием Президента Ильхама14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30