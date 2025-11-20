 Пашинян признался, что у него «чуть больше грехов, чем у других» | 1news.az | Новости
Армения

Пашинян признался, что у него «чуть больше грехов, чем у других»

First News Media13:55 - 20 / 11 / 2025
Пашинян признался, что у него «чуть больше грехов, чем у других»

Все мы имеем грехи, кто-то меньше, кто-то больше, предполагается, что у меня их чуть больше.

Об этом в беседе с журналистами 20 ноября заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, передают армянские СМИ.

Он пояснил, что это связано со степенью ответственности и особенностями его статуса. Пашинян выразил удовлетворение тем, что может каждую неделю отправиться в церковь и получить отпущение грехов.

По его оценке, в Армении идет процесс духовной реставрации. «Моя духовная жизнь всецело восстановилась, так же, как и духовная жизнь моих соратников и сторонников. Я сегодня иду на литургию не как премьер-министр, а как рядовой последователь Армянской апостольской церкви», - заверил Пашинян.

Пашинян отметил, что на фоне антидуховной атмосферы, которая, по его словам, существовала ранее, он во время литургий не мог вести себя так же, как ведет себя сегодня.

«Это было серьезным препятствием, сейчас это препятствие преодолено. Я как рядовой последователь Армянской апостольской церкви теперь могу жить полноценной духовной жизнью. Я хочу, чтобы это произошло со всеми гражданами Армении, которые живут духовной жизнью», - подчеркнул Никол Пашинян.

