Депутат: Некоторые силы пытаются дискредитировать проект бюджета на 2026 год

«Некоторые силы распространяют манипулятивные мнения по поводу государственного бюджета на 2026 год».

Как сообщает 1news.az, об этом заявил депутат Эльшан Мусаев на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

Он отметил, что такие действия направлены на дискредитацию бюджета и правительства.

«Например, утверждается, что новая налоговая политика негативно скажется на благосостоянии населения.

На самом деле, если отмена налоговых льгот создаст налоговую нагрузку только для 2% населения, то 98% по-прежнему будут пользоваться этими льготами», — подчеркнул депутат.

Эльшан Мусаев добавил, что государственный бюджет Азербайджана является крупнейшим в регионе Южного Кавказа, однако из-за существующих обязательств он несет значительную нагрузку.

«В такой ситуации все слои общества должны проявлять солидарность в защите государственных интересов.

Думаю, каждый из нас должен быть единым против коварных сил и защищать наше правительство. Любые замечания, предложения и даже самая строгая критика должны решаться в рамках существующих механизмов», — подчеркнул депутат.