Работница элеватора погибла в зернохранилище на севере Казахстана

Трагедия произошла в Акжарском районе Северо-Казахстанской области, передает корреспондент агентства Kazinform.

По данным пресс-службы департамента полиции Северо-Казахстанской области, 19 ноября на одном из сельскохозяйственных предприятий Акжарского района 34-летняя женщина, работавшая на производстве, упала с большой высоты в зернохранилище.

По факту нарушения законодательства в сфере охраны труда полицией возбуждено уголовное дело. В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Как сообщают очевидцы, рабочая женщина сорвалась с тридцатиметровой высоты и упала в зернохранилище, заполненное зерном.

Источник: inform.kz