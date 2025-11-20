На месте проведения COP30 вспыхнул пожар - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

В бразильском Белене на 30-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP30) после пожара закрыты все площадки.

Об этом Report сообщил с места проведения конференции британский журналист Имран Чоудхри.

По его словам, возгорание взяли под контроль. Причина возникновения пожара неизвестна, огонь уничтожил большинство павильонов на СОР. Сообщений о пострадавших также не поступало.

"Пока нет и информации о том, когда конференция сможет возобновить свою работу", - рассказал журналист.

Отметим, что на аудиовизуальном портале ЕС также удалены сообщения о прямых включениях из Бразилии, которые раньше были указаны в программе вещания.

23:20

В бразильском городе Белем на территории проведения COP30 произошёл пожар.

Как сообщают зарубежные СМИ, климатические переговоры ООН — COP30 эвакуируются из-за пожара на площадке в Белеме.

Сотрудники ООН и службы безопасности немедленно прибыли на место происшествия с огнетушителями, чтобы потушить пожар на территории COP30 в Белеме.

Стенды, на которых были представлены международные климатические организации, сгорели дотла.

Напомним, что ранее дождевые воды затопили территорию проведения климатического саммита, затруднив передвижение участников.