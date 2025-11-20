За «лайки» в соцсетях - 500 тысяч лир компенсации: в Турции вынесли прецедентное решение

Верховный суд Турции признал виновным в разводе мужа, ставившего "лайки" другим женщинам в соцсетях, и обязал его выплатить бывшей супруге 500 тысяч лир (950 тысяч рублей) компенсации и ежемесячные алименты, сообщает телеканал Habertürk.

Супруга подала в Верховный суд на мужа в связи с разводом в суде города Кайсери.

"Супруга утверждала, что муж унижал ее, не давал денег, лайкал фотографии других женщин в социальных сетях и не был ей верен. Верховный суд утвердил решение суда в Кайсери и признал виновным в разводе мужа, который должен выплатить 500 тысяч лир (950 тысяч рублей – ред.) компенсации и 5 тысяч лир (9500 тысяч рублей) ежемесячно в виде алиментов", - сообщает телеканал.