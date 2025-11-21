EMIN выпустил альбом, песни для которого на его 45-летие подарили коллеги и друзья - ВИДЕО

Народный артист Азербайджана EMIN выпустил альбом «Герои черно-белых фильмов».

«Каждая песня - как небольшая история из кино, в котором звучит романтика и искренность. При этом альбом остается современным по аранжировке и настроению», - говорится в официальном пресс-релизе, посвященном выпуска нового альбома.

Часть композиций подарили артисту на его 45-летие друзья и коллеги из лейбла Lotus Music, Bahh Tee и Константин Ноников. Этот жест придал альбому личную глубину, песни готовили в течение года перед юбилеем, затем EMIN записал их и взял за основу релиза.

В трек-лист вошли как уже полюбившиеся слушателям песни «Под Челентано», «Белый шум дождя», «Не суждено», так и новые, ранее не издававшиеся: «Не предавай», «Зеркала», заглавный трек «Герои черно-белых фильмов» и другие.

Особое место занимают дуэты «Будет здорово» с Ани Лорак, «Любимая» с Jah Khalib, «Выбирай сама» с Эллаи и трогательный «Тихий океан» с Асией. Одним из ключевых событий станет клип на совместную песню с Ани Лорак, визуально сильная и чувственная работа, который будет презентован в скором времени.

Альбом «Герои черно-белых фильмов» доступен на всех цифровых музыкальных платформах по ссылке.