Более 150 кг конины, расфасованной под видом говядины, изъяли в Барде - ФОТО

В Барде предотвращена попытка продажи 154 килограммов конины под видом говядины.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Агентстве продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА).

Уточняется, что во время рейда, проведенного сотрудниками АПБА и Бардинского районного отделения полиции Министерства внутренних дел, в Бардинском районе, в индивидуальном жилом помещении, было обнаружено непригодное для употребления мясо лошади, отделенное от костей, общим весом 154 кг.

В ходе проверки было установлено, что мясо неизвестного происхождения было разделано и отделено от костей, и в антисанитарных условиях перевозилось Гусейновым Натиком Вагиф оглу в багажнике автомобиля Mercedes с государственным регистрационным знаком 99 CJ 158 для продажи в Баку под видом говядины.

По данному факту в соответствии с законодательством были приняты соответствующие меры. Непригодное для употребления мясо лошади было помещено на хранение в холодильный склад, с него взяты образцы и переданы в соответствующую лабораторию Института продовольственной безопасности.