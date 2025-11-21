Кибератака: более 54 тысячи украденных аккаунтов

Служба электронной безопасности (СЭБ) выявила деятельность вредоносного программного обеспечения класса “infostealer”, нацеленного на информационные системы по всей стране.

Зловредное ПО позволяет перехватывать учетные данные пользователей, включая имена и пароли.

Предварительный анализ показал, что заражены 859 компьютеров, а количество перехваченных учетных записей достигло 54 924 единиц.

В настоящее время специалисты СЭБ продолжают работу по оценке степени воздействия, идентификации потенциальных жертв и предоставлению методической поддержки организациям для минимизации рисков.

Полученные данные будут оперативно направлены в соответствующие государственные структуры.

Служба обращается к организациям и гражданам с призывом усиливать меры кибербезопасности и при обнаружении подозрительной активности незамедлительно информировать “Горячую линию” по номеру 1654 или писать на адрес электронной почты [email protected].